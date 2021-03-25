У Навального отказались исправить карту с “российским” Крымом (фото)

Чубаров возмущен двойными стандартами российской оппозиции

Команда российского оппозиционера Алексея Навального разместила карту России, в границы которой включен оккупированный РФ украинский полуостров Крым, и отказалась ее исправлять.

Об этом сообщил глава Меджлиса кримськотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

Интерактивную карту, на которой отмечают количество людей, готовых выйти на протесты в поддержку Навального в России, размещена на новосозданном сайте "Свободу Навальному".

По словам Чубарова, он обратился к представителю Навального Леониду Волкову с просьбой исправить ошибку, но тот отказался.

"Господин Волков пояснил мне невозможность предложенного мною исправления . Мне не хотелось бы транслировать аргументы Леонида Волкова, поэтому я предложу ему самому включиться тут в обсуждение данной крайне неприглядной ситуации", – отметил глава Меджлиса.

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Чубаров добавил, что те, кто хотят справедливости для себя, должны прекратить "мародерствовать в чужом доме".

"Путин, нет слов, убийца и бандит! А кем тогда являются те, кто поддерживает Путина в его бандитском вторжении в Крым и оккупации полуострова?" – написал он.

Напомним, сторонники российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в тюрьме, собирают всероссийский митинг в поддержку осужденного политика – они собираются объявить ближайшую акцию, когда насайте "Свободу Навальному"наберется полмиллиона человек, готовых выйти на протест.

Мы также сообщали, что здоровье российского оппозиционера Алексея Навального ухудшилось – у него начала отниматься нога.

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По материалам: Сегодня