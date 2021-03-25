В Польше скончался шестой украинец, пострадавший в ДТП: легкие были уничтожены

45-летний житель Тернопольской области не вышел из комы

В Польше скончался еще один украинец, который ехал в автобусе "Познань – Херсон", слетевшем с трассы и попавшем в ДТП неподалеку Перемышля. Это уже шестой погибший в страшной аварии, которая произошла 5 марта. 45-летний Василий из Тернопольской области умер прошлой ночью в госпитале города Жешув.

А в больнице Перемышля продолжают бороться за жизнь 28-летней Анастасии из Каменец-Подольского. Девушка в коме. Она единственная из пострадавших в этой аварии остается в Польше на лечении.

По материалам: Сегодня