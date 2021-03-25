Скандал вокруг AstraZeneca: Дания продлила запрет на использование вакцины

Власти намерены дождаться более четких результатов исследования

Власти Дании решили продлить на три недели запрет на использование вакцины компании AstraZeneca.

Об этом сообщает Reuters.

Дания одной из первых заявила об остановке вакцинации – это произошла после смерти 60-летней женщины, у которой обнаружили тромбы после прививки.

Теперь правительство хочет дождаться более четких результатов исследования связи препарата с возникновением тромбоза.

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Ранее более десяти европейских стран остановили использование вакцины AstraZeneca – все из-за случаев возникновения тромбоза у людей, получивших прививку. Однако после того, как европейский регулятор подтвердил безопасность препарата, вакцинацию в большинстве стран возобновили.

Кроме того, в Грузии медсестра впала в кому сразу же после вакцинации AstraZeneca. Однако Минздрав страны отказался останавливать кампанию, сославшись на данные регулятора ЕС.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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По материалам: Сегодня