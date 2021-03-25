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Жила с 19 кошками и ела кошачью еду: в России спасли “девочку-маугли”

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Шестилетний ребенок передвигался на четвереньках, не говорил и откликался на “кис-кис”

Российские правоохранители обнаружили двух детей, которые долгое время жили в компании только кошек и под присмотром постороннего мужчины.

Об этом сообщает Daily Storm.

6-летнюю Дацэ и 11-летнюю Мышану обнаружили в антисанитарных условиях в грязном, захламленном доме в городе Талдом. С ними жили 19 кошек, кормом которых они и питались.

Жила с 19 кошками и ела кошачью еду: в России спасли "девочку-маугли"

Сейчас детей госпитализировали – у них диагностировали сильное истощение организма. При этом старшая не смогла назвать дату, когда в последний раз посещала школу, а ее младшая сестра ползала на четвереньках, откликалась на "кис-кис" и не могла говорить.

Жила с 19 кошками и ела кошачью еду: в России спасли "девочку-маугли"

Их мать называет себя Алприкой Райнэ. Российские СМИ назвали ее "неонацисткой из Латвии" – на своих страницах в соцсетях женщина прославляла Третий рейх и фото публиковала фото с нацистскими приветствиями.

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Жила с 19 кошками и ела кошачью еду: в России спасли "девочку-маугли"

Она призналась, что по 4-5 дней оставляла дочерей под присмотром своего знакомого мужчины – проследив за ним правоохранители и нашли детей. В отношении горе-матери возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 7 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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