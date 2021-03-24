В воды Венеции вернулись дельфины: видео яркого шоу

Афалины – редкие гости в Гранд-канале, и посмотреть на них собрался весь город

Жители и гости итальянской Венеции стали зрителями редкого для города на воде зрелища – два дельфина проплыли по Гранд-каналу, поразив толпу.

Об этом сообщает La Stampa.

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Днем 22 марта пара дельфинов вошла в Венецианскую лагуну, дошла до устья Гранд-канала и проплыла всего в нескольких сотнях метров от центральной в городе площади Святого Марко.

Умилительное зрелище удалось снять на видео:

По материалам: Сегодня