В Китае обнаружили коронавирус на продукции из России

Прием грузов приостановили

Таможенные органы Китая приостановили прием импортных деклараций от трех российских предприятий на неделю.

Как сообщает главное таможенное управление КНР, прием остановлен из-за коронавируса, обнаруженного на упаковках нескольких партий замороженных кеты и минтая из России.

"Таможенные органы по всей стране приостанавливают на одну неделю прием импортных таможенных деклараций от трех российских производителей продуктов водного промысла, включая "Камчатморепродукт", ООО ПКФ "Южно-Курильский рыбокомбинат" и ОАО "Южморрыбфлот", – говорится в сообщении ведомства

Китай вводит ограничения на прием грузов не только на продовольствие. Так, в марте РЖД не менее двух раз ограничивали погрузку лесных грузов, угля и удобрений в Китай через пограничный переход Забайкальск-Маньчжурия из-за отказа в приеме поездов со стороны КНР. Ограничения связаны со строгими нормами санитарной обработки.

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По материалам: Сегодня