Мутации коронавируса расползаются по миру: британский “штамм” уже в 125 странах

Штамм из Южной Африки нашли уже в 75 странах

Мутации коронавируса продолжают распространяться по миру. За последнюю неделю британский “штамм” зафиксировали в еще семи странах. Теперь таких государств уже 125.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Так называемый штамм из Южной Африки нашли уже в 75 странах, из которых 11 – за прошлую неделю, бразильский – в 41 стране.

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В ВОЗ также отметили, что четвертую неделю подряд продолжается тенденция к росту прироста новых случаев коронавируса.

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По материалам: Сегодня