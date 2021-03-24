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Канада ввела санкции против России: кто попал в список

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Российских чиновников наказали за отравление Навального и репрессии в отношении протестующих

Вслед за США, Евросоюзом и Великобританией санкции на Россию из-за отравления оппозиционера Алексея Навального наложила Канада.

Как сообщает пресс-служба Министерства международных дел Канади, об этом 24 марта заявил глава МИД Марк Гарно.

В соответствии с Положением о специальных экономических мерах в отношении РФ, в санкционных список попали 9 российских чиновников, причастных к "грубым и систематическим нарушениям прав человека" в этой стране:

  • глава ФСБ Александр Бортников;
  • глава ФСИН Александр Калашников;
  • генпрокурор РФ Игорь Краснов;
  • замминистра обороны Павел Попов;
  • замминистра обороны Алексей Криворучко;
  • 1-й замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко;
  • глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин;
  • глава Росгвардии Виктор Золотов;
  • полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняйло.

"Наряду с нашими партнерами Канада продолжит усиливать давление на российское правительство с целью освобождения Навального и его незаконно задержанных сторонников. Грубые нарушения прав человека в России не останутся без ответа", – сказал Гарно, обвинив Кремль в систематической "демонстрации нежелания уважать основные права своего народа".

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Напомним, 2 марта Совет ЕС согласовал акт о санкциях против России из-за репрессий в отношении Навального, включив в него Краснова, Калашникова, Золотова и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Также в этом месяце Министерство торговли США внесло РФ в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия и оборонных услуг.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 53 секунды ago
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Admin

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