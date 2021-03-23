За Россию без Путина: сторонники Навального собирают полумиллионный митинг

Принять участие в протестах согласились уже более 55 тысяч человек

Сторонники российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в тюрьме, собирают полумиллионный митинг в поддержку осужденного политика и против президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщается на сайте Свободу Навальному.

“Ближайшую акцию мы объявим, когда на этом сайте наберется 500 000 человек, готовых выйти на митинг”, – говорится в заявлении.

В настоящий момент принять участие в протестах согласились более 55 тысяч человек.

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На сайте есть даже онлайн-карта, где указывается точное количество тех, кто готов выйти на протесты в регионах России.

“Мы выходим не только за Навального. Мы выходим за себя – за свою свободу, за будущее своих детей, за счастливую Россию без Путина”, – говорится в заявлении.

Напомним, зимой в России прошли массовые протесты в поддержку оппозиционера, на которых были задержаны тысячи демонстрантов.

По материалам: Сегодня