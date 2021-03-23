Ведет себя не так, как другие. В Бельгии обнаружили необычную мутацию коронавируса

Новый штамм обнаружен у пациентов, получающих амбулаторное лечение

В Бельгии обнаружили новый штамм коронавируса, который ведет себя не так как другие мутации.

Об этом сообщает Le Figaro

Обычно при мутации происходит потеря копиями фрагментов ДНК исходного вируса. Бельгийский вариант, напротив, собирает множество дополнений.

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Пока рано говорить, является ли он более заразным или опасным, чем другие варианты. Новый штамм обнаружен у пациентов, получающих амбулаторное лечение, а не тех, кто находится в отделениях интенсивной терапии.

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У ученых также нет "ни малейшего представления" о его устойчивости к вакцинам.

Ранее всемирная организация здравоохранения предупредила, что в Украине могут появиться новые опасные штаммы коронавируса.

Напомним, журналисты "Сегодня" разобрали самые популярные вопросы о новых штаммах коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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По материалам: Сегодня