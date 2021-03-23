В России разбился военный самолет: есть погибшие

Очередным участником “птичкопада” в РФ стал дальний бомбардировщик Ту-22М3

В России произошла авиакатастрофа дальнего бомбардировщика Ту-22М3, летчики которого погибли.

По данным российских СМИ, ЧП произошло при взлете военного самолета на аэродроме Шайкова в пригороде Калуги.

Тяжелого вооружения на борту разбившегося бомбардировщика не было – Ту-22М3 способен нести ядерные ракеты.

В результате инцидента погибли три из четырех членов экипажа. О жертвах среди местного населения не сообщается.

По другим данным, причиной гибели военных стало нештатное срабатывание катапульты после запуска двигателей самолета на земле.

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Официально случившееся ни российские чрезвычайные службы, ни в Министерстве обороны РФ пока не подтвердили.

Ту-22М3 – является модификация известного в СССР стратегического бомбардировщика Ту-22М. Считается одной из самых засекреченных советских военных разработок времен "холодной войны".

Напомним, в прошлом году вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил России разбился в Московской области при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта, экипаж погиб.

А прошлой осенью азербайджанские войска сбили из ПЗРК в Нагорном Карабахе российский Ми-24. Позже в Баку заявили, что вертолет был уничтожен по ошибке дежурным боевым расчетом армии.

По материалам: Сегодня