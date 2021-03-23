ЕС объявил Путину ультиматум из-за войны в Украине

Президент Евросовета пригрозил Кремлю – без реализации Минских соглашений отношения не улучшатся

Отношения России и Европейского Союза находятся на низком уровне, но это можно исправить, если среди прочего Кремль начнет придерживаться Минских соглашений.

Об этом, как сообщает пресс-служба Европейского совета, в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным 22 марта заявил президент Евросовета.

"Президент Мишель выразил мнение, что отношения между ЕС и Россией находятся на низком уровне, и подтвердил подход ЕС к пяти руководящим принципам, основанным на главных ценностях ЕС. В настоящее время (между Москвой и Брюсселем. – Ред.) существуют разногласия по многим вопросам", – сообщили в Евросовете.

Шарль Мишель поставил Путину ультиматум: отношения ЕС и РФ могут развиваться в позитивном направлении, если Россия будет придерживаться некоторых правил, в частности:

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выполнять Минские соглашения в вопросе урегулирования ситуации на оккупированной части Донбасса;

соблюдать права человека (символично, что именно сегодня Брюссель обвинил Россию в нарушении прав геев в Чечне и ввел санкции в отношении двух местных чиновников);

прекратит совершать гибридные и кибератаки на государства – члены ЕС;

Как отметили в Кремле, Путин тоже заявил о "неудовлетворительном состоянии российско-еэсовских связей", назвав отношения сторон "неконструктивными, порой конфронтационными", но при этом отказался взять на РФ ответственность за сложившуюся ситуацию.

Беседа Путина и Мишеля состоялась в преддверии двухдневного саммита Совета Европы, который пройдет 25-26 марта.

Напомним, ранее в этом месяце глава Евросовета приезжал в Украину и посетил Донбасс вместе с президентом Владимиром Зеленским, который попросил его усилить давление на Россию из-за обострения ситуации на фронте.

По материалам: Сегодня