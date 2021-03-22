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В России не смогли найти омоновца, который ударил женщину в живот ногой

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Правоохранитель приходил к пострадавшей в больницу

Министерство внутренних дел России не смогло установить личность омоновца, который ударил ногой в живот женщину 23 января во время акции протеста в Санкт-Петербурге. Хотя он сам посещал пострадавшую в больнице.

Об этом в Telegram сообщает телеканал “Дождь”.

Жительница Санкт-Петербурга 54-летнюю Маргарита Юдина пострадала, когда защищала задержанного во время акций в поддержку Алексея Навального. Она попала в больницу.

В России не смогли найти омоновца, который ударил женщину в живот ногой

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Позже обидчик посетил женщину с цветами. В палате пострадавшая его простила, но после заявила, что хочет со своими защитниками добиться наказания для обидчика.

Теперь же остается неясным, как правоохранители не смогли установить личность омоновца, если он сам приходил к пострадавшей.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 29 секунд ago
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