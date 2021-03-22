Страсти из-за вакцины. “Спутник V” развалил Кабмин Словакии
Контракт на поставку российской вакцины может закончиться окончательным крахом правительства страны
В Словакии продолжает усугубляться политический кризис из-за закулисной договоренности между премьер-министром Игорем Матовичем и Россией о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V".
После того, как РФ поставила словакам первую партию из 2 млн доз своей вакцины, уже два члена правительства подали в отставку. И не за горами отставка самого премьера, а вместе с ним – и всего правительства.
"Сегодня" разбирают подробности кризиса, к которому привела покупка российской вакцины.
Что произошло?
22 марта министр экономики и лидер партии "Свобода и солидарность" (SAS) Ричард Сулик объявил о сложении полномочий – таким образом он выполнил требование для отставки премьер-министра, сообщает Aktuality.
Политик также объявил Матовичу ультиматум: если он не уйдет в отставку и к 24-му марта не будет достигнуто новое коалиционное соглашение, двое других представителей SAS министр образования Бранислав Грелинг и глава МИД Иван Корчок тоже сложат полномочия.
“Я ухожу в отставку с поста министра экономики. Я уже передал президенту прошение об отставке, и завтра утром я с ней встречусь лично. Ситуацию нужно решать срочно”, – сказал Сулик.
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Ранее он уже допускал выход своей партии из коалиции. А без 13 депутатов SAS партии Матовича "Обычные люди" и второй младшей политсиле в коалиции – партии "За народ" – не хватит мандатов для парламентского большинства.
У президента Зузаны Чапутовой уже заявили, что утром 23 марта она примет прошение об отставке.
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Менее чем за две недели до этого о своей отставке заявил министр здравоохранения Марек Крайки. Отличие лишь в том, что он – представитель партии "Обычные люди", а его отставка была условием двух младший партий в коалиции.
Впрочем, чтобы не допустить срыва поставок "Спутника V", Матович согласился освободить Крайки от обязанностей, лишь найдя ему замену.
По материалам: Сегодня