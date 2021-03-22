Россия атаковала больницу и лагеря беженцев в Сирии, есть жертвы (видео)

Ранены 14 медиков

Российская авиация в воскресенье, 21 марта, ударила по газовым объектам, цементному заводу и нескольким городам на северо-западе Сирии недалеко от турецкой границы, в результате чего была в частности разрушена больница в городе Атареб. Погибло по меньшей мере семь мирных жителей и ранено 14 медиков.

Об этом со ссылкой на местные источники сообщает Reuters.

По информации собеседников агентства, российская ракета класса "земля-земля" поразила город Ках, а российская авиация нанесла удары по густонаселенным лагерям беженцев на границе с Турцией.

Кроме того, недалеко от города Сармада в провинции Идлиб разбомбили газовый объект, в результате чего десятки трейлеров с товарами на стоянке возле пограничного перехода Баб-эль-Хава загорелись.

По материалам: Сегодня