ЕС может одобрить “Спутник V”: в Россию едут инспекторы

Европейский фармрегулятор начал циклическую проверку российской вакцины от COVID-19

Евросоюз собирается приступить к исследованиям касательно российской вакцины от коронавируса "Спутник V" с ее возможной регистрацией в ЕС в дальнейшем.

Об этом, как сообщает издание la Presse, заявил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Марко Кавалери.

Читайте также:

Скандал из-за “Спутника V” в Словакии: глава Минздрава подал в отставку

"Мы начали циклическую проверку, поэтому мы изучим все данные, когда они будут собраны, чтобы быстрее принять решение. В апреле мы проведем производственные инспекции в России. Потом, когда у нас будут все необходимые данные, мы поднимем вопрос об одобрении этой вакцины", – сказал Кавалери.

В тренде

ЕС пока не будет делиться вакцинами от COVID-19 c другими странами

Он добавил, что кроме "Спутника V", EMA занимается проверкой вакцины от немецкой компании Curevac и от американской Novavax.

В то же время глава целевой группы Еврокомиссии по вакцинам Тьерри Бретон заявил, что ЕС не нуждается в российской вакцине от COVID-19, а в Европе производится достаточное количество вакцин, чтобы обеспечить иммунитет всему континенту.

При этом официальный представитель ЕК Эрик Мамер объяснил, что страны Евросоюза имеют право закупать "Спутник V", но в таком случае они "будут самостоятельно нести ответственность за все последствия" иммунизации населения.

По материалам: Сегодня