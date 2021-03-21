В Японии разработали новый COVID-тест для проверки обоняния

С его помощью можно выявить болезнь на ранних стадиях

Японские ученые создали набор для тестирования, который способен определять коронавирус на ранних стадиях.

Об этом сообщает NHK.

Группа исследователей из университета Дзюнтэндо заявляет, что их разработка поможет выявить у человека нарушение обоняния.

Ученые исходили из того, что более 80% больных COVID-19 теряют вкус. Однако, отмечается, при слабых симптомах такое нарушение выявить очень сложно.

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В наборе для тестирования используется специальных запах, напоминающий аромат зеленых яблок и карамели. Его интенсивность отрегулирована таким образом, чтобы он “соответствовал минимальным уровням, которые способны обнаружить люди с нормальным состоянием чувства обоняния”.

Как сообщалось ранее, японская компания Shimadzu разработала комплект для мгновенного тестирования на COVID-19. С его помощью можно одновременно выявить наличие вируса и его мутацию.

Кроме того, ученые в США выяснили, почему новые штаммы коронавируса более заразны.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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По материалам: Сегодня