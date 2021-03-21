В Европе не утихают антикарантинные протесты: полиция не церемонится с протестующими
В некоторых странах тем временем ситуация улучшилась
В Нидерландах, Великобритании и других странах Европы продолжаются протесты против ограничений, вводимых из-за распространения COVID-19. Люди говорят, что устали жить в строгом карантине и требуют ослабить ограничения, полиция же в ответ действует достаточно жестко.
Что происходит на фоне введения локдаунов в европейских странах, рассказала корреспондент "Сегодня" Анна Гришина.
Нидерланды
Пол тысячи человек в Амстердаме вышли на протест против карантинных ограничений. Причем все без масок и дистанция в полтора метра не соблюдается. Протестующие требуют отменить комендантский час, при которой после девяти вечера нельзя выходить на улицу.
Чтобы утихомирить митингующих, полицейские применили водометы. Наиболее агрессивных – били дубинками.
По материалам: Сегодня