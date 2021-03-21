В Австралии будут производить COVID-вакцину AstraZeneca

Производство данной вакцины будет проводиться на двух предприятиях в Мельбурне

Австралия будет производить вакцину от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca. Австралийский регуляторный орган лекарственных средств (TGA) уже выдал соответствующее разрешение.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, специальное одобрение австралийского производства со стороны TGA требовалось для обеспечения того, чтобы вакцина местного производства имела точно такой же состав и характеристики, что и вакцина зарубежного производства.

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Производство данной вакцины будет проводиться на двух предприятиях в Мельбурне.

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В ближайшее время ожидается получение от AstraZeneca всей необходимой документации.

Ранее сообщалось, что Италия заблокировала экспорт AstraZeneca в Австралию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет оснований для приостановления или уменьшения использования вакцины AstraZeneca против коронавируса в нашей стране.

Глава страны заявил, что против этой вакцины была развернута мощная информационная кампания.

По материалам: Сегодня