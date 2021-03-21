В Австралии будут производить COVID-вакцину AstraZeneca
Производство данной вакцины будет проводиться на двух предприятиях в Мельбурне
Австралия будет производить вакцину от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca. Австралийский регуляторный орган лекарственных средств (TGA) уже выдал соответствующее разрешение.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается, специальное одобрение австралийского производства со стороны TGA требовалось для обеспечения того, чтобы вакцина местного производства имела точно такой же состав и характеристики, что и вакцина зарубежного производства.
Читайте также:
Россия пытается выбить вакцину AstraZeneca с европейского рынка – Ткаченко
Производство данной вакцины будет проводиться на двух предприятиях в Мельбурне.
В тренде
“Преступленіе и наказаніе”. Маск отреагировал на признания россиянина, пытавшегося взломать Tesla
В ближайшее время ожидается получение от AstraZeneca всей необходимой документации.
Ранее сообщалось, что Италия заблокировала экспорт AstraZeneca в Австралию.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет оснований для приостановления или уменьшения использования вакцины AstraZeneca против коронавируса в нашей стране.
Глава страны заявил, что против этой вакцины была развернута мощная информационная кампания.
По материалам: Сегодня