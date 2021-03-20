Румыния и Греция планируют ввести собственные паспорта вакцинации, чтобы открыть туризм

С этим документом туристы смогут уже в середине апреля посещать страну

Румыния и Греция планируют договориться о путешествиях с использованием собственных сертификатов вакцинации от коронавируса. Это позволит открыть туризм между двумя странами.

Об этом сообщает Associated Press.

По словам греческого министра туризма Гарри Теохариса, Греция будет охотно принимать румынских туристов до того, как в Евросоюзе договорятся о создании собственных сертификатов о прививках.

"Мы очень хотим, чтобы ЕС ускорил процедуру выдачи этого медицинского сертификата. Но до тех пор мы хотим обсудить с румынским министром туризма, чтобы мы могли принимать туристов даже до достижения согласия на европейском уровне", – сказал он.

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Министр также добавил, что за этими сертификатами румынские туристы могут начать посещать Грецию уже в середине апреля.

Ранее мы сообщали, что Украина собирается выдавать международные свидетельства о вакцинации от коронавируса.

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По материалам: Сегодня