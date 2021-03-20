Россия пытается стать главной на встречах по Донбассу: что хотят сделать

Представитель РФ заявил, якобы встречи неэффективны из-за плохой организации

Россия хочет председательствовать на переговорах “Нормандской четверки” по Донбассу. Кроме того, РФ пытается лишить украинских военных возможности защищаться от атак боевиков.

Об этом сообщает “Интерфакс”.

Как хотят этого добиться?

Замглавы администрации президента РФ (куратор по Украине) Дмитрий Козак предложил позволить каждому из участников по очереди быть главой на встречах.

В качестве аргументов Козак заявил, якобы прогресса в переговорах не удается достичь именно из-за “ненадлежащей организации”. Сейчас эти функции выполняют Германия или Франция.

Какие еще пункты против Украины указаны?

Путин с помощью Козака пытается протолкнуть пункт, который бы запретил защитникам Украины давать отпор российско-оккупационным войскам на Донбассе. Они хотят, чтобы военные не могли на местах оперативно реагировать на обстрелы боевиков, а отдавать приказы будет только ВСУ.

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Якобы, говорится в письме РФ, таким образом "предлагается обязать Киев привести июльское заявление министерства обороны Украины о прекращении огня в соответствие с согласованными в том же месяце мерами по соблюдению перемирия "без каких-либо изъятий и интерпретаций".

При этом в письме умалчивают, что именно незаконные вооруженные формирования на Донбассе не раз нарушали режим прекращения огня. Даже сегодня, 20 марта, в результате обстрелов боевиков погиб украинский военный.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключает, что встреча "Нормандии" могут произойти в апреле.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина выполнила все, о чем договаривались лидеры "Нормандской четверки" по Донбассу на саммите в Париже в 2019 году, Россия же не сделала ничего и блокирует следующие встречи в этом формате.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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По материалам: Сегодня