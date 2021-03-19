Новый шпионский скандал в Болгарии: агенты России проникли в Минобороны и разведку

Случай не имеет аналогов в новейшей истории Болгарии, говорит главный прокурор

Болгарская прокуратура и Государственное агентство национальной безопасности взяли под стражу членов группы, возглавляемой бывшим высокопоставленным офицером военной разведки, которая создала сеть для шпионажа в пользу России.

Об этом сообщает издание Sofia Globe.

Как стало известно на брифинге 19 марта, обвинения в шпионаже предъявлены шести лицам. Предполагаемый лидер группы получил образование в Болгарии и России, работал в российской военной разведке ГРУ и до последнего времени преподавал в Службе военной разведки Болгарии.

Перед “резидентом” стояла задача создать нелегальную агентурную сеть. Он набирал людей, имевших доступ к государственным секретам НАТО и Болгарии. Агенты проникли в Министерство обороны, Службу военной разведки и парламент. А один из членов группы, бывший военный атташе за границей, являлся директором реестра секретной информации в Национальном собрании Болгарии.

Читайте также:

Шпионский скандал в Болгарии: дипломату из России не дали визу

В числе других членов группы были военнослужащие, работавшие в данное время или ранее в Службе военной разведки. Один из них был сотрудником Министерства обороны, занимавшимся планированием бюджета военного ведомства.

Как рассказала пресс-секретарь Генпрокуратуры Сийка Милева, роль связной выполняла супруга лидера группы, имеющая болгарское и российское гражданство. Она “пользовалась доверием российских дипломатов” в Болгарии и передавала информацию и средства сотруднику посольства РФ в Софии.

Были задокументированы разговоры между ней и “резидентом”, а также ее посещения здания посольства. На брифинге прокуратура обнародовала записи телефонных разговоров, в которых “резидент” давал указания, и видео, как человек снимал секретную информацию с экрана компьютера.

В тренде

“Просто наберитесь терпения”: Лукашенко удивил словами о новом президенте

Участникам шпионской группы платили наличными в конвертах. В одном из записанных разговоров слышно, как “резидент” говорит, что помощники получат от 2000 до 3000 левов (примерно от 1000 до 1500 евро). Размер оплаты зависел от важности информации.

Как сообщает издание, члены группы были арестованы в ходе спецоперации 18 марта. Для ее проведения были заблокированы выезды из Софии, но один из агентов попытался бежать и был задержан неподалеку посольства РФ.

Главный прокурор Иван Гешев надеется, что дело арестованных российских шпионов послужит объединению болгарских граждан, сообщает News.bg.

Иван Гешев / Фото: bgnes.bg

Он пояснил, что случай не имеет аналогов в новейшей истории Болгарии даже после 1944 года. По его словам, граждане могут гордиться болгарскими спецслужбами, Госагентством национальной безопасности, Службой военной разведки, которая в последние годы восстановила свой профессиональный уровень, серьезно пострадавший в переходные годы.

Напомним, это не первое задержание агентов РФ. Так, в декабре-2020 в посольстве России в Болгарии раскрыли пятого шпиона за год.

А в январе-2020 Болгария выслала дипломатов России за шпионаж.

По материалам: Сегодня