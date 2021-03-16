ВОЗ сделала заявление о связи между тромбозом и вакцинацией AstraZeneca
В организации призвали не паниковать
До сих пор не выявлено никакой связи между возникновением тромбов и применением вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.
Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан, передает Reuters.
Она подтвердила также, что не зафиксировано ни одной смерти, связанной с применением вакцин от коронавируса.
"Мы не хотим, чтобы люди паниковали", – представитель ВОЗ.
Заявление ведущео ученого организации прозвучало на фоне того, что все больше стран приостанавливают использование вакцины AstraZeneca до получения результатов исследования возможных побочных эффектов.
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Мы также сообщали, что Украина не намерена отказываться от вакцины CoviShield от компании AstraZeneca и поставку новой партии этого препарата из Индии ожидают уже в конце марта.
Первой об остановке вакцинации препаратом от AstraZeneca заявила Австрия. Там после прививки скончалась 49-летняя женщина, еще у одной развилась тромбоэмболия легочной артерии.
Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса
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