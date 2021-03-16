В Австралии у мужчины не раскрылся парашют: он разбился

У него не раскрылся парашют

В Перте (Австралия) 30-летний парашютист погиб после того, как его парашют не раскрылся во время прыжка на соревнованиях.

Об этом сообщает Mirror.

Он прыгнул с самолета над заливом Джуриен.

В полиции сообщили, что парашют мужчины не раскрылся правильно, в результате чего он упал на землю и от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончался на месте.

Он был опытным парашютистом и совершил более 6 тысяч прыжков. Подробности происшествия и имя погибшего не сообщаются.

В тренде

Как пандемия ускорила развитие беспилотников (укр.)

Ранее мы также писали, что один из парашютистов, открывавших военный парад в Мадриде по случаю Национального дня Испании, зацепился за фонарный столб при приземлении.

Также в Турции на курорте Фетхие в результате неудачного прыжка с парашютом погибла 26-летняя туристка из России Анастасия Захарова. Она совершила прыжок с горы Бабадаг. В полете она потеряла контроль над парашютом и не смогла открыть запасной.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









Австралия

смерть

парашютист

парашют

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

“Это атомная бомба”: ученые предупредили о катастрофе из-за “бразильского” штамма COVID-19Другие страны В Южной Корее после прививки AstraZeneca умерли восемь человекДругие страны Национализация “Мотор Сичи”: в “Слуге народа” готовят законопроектЭкономика Дело Навального: оппозиционер пропал, Польша обратилась в ООНРоссия Израиль не признает вакцину, которой прививают украинцев – посолУкраина В COVID-больнице Иордании умерли пациенты: глава Минздрава уволился в тот же деньДругие страны

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+9642 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

В романе восьмилетней украинки и 13-летнего блогера найден московский след

Доллар и евро заметно подешевели: официальный курс валют

Солнца не дождемся: прогноз погоды в Украине на 16 марта (карта)

Все новости

“Поразил легкие и не только”: звезда украинского тенниса тайно переболела коронавирусом 16 марта, 09:36

Теннис

В романе восьмилетней украинки и 13-летнего блогера найден московский след 16 марта, 09:35

Фаново

Ужасная травма вратаря, которому чуть не оторвали голову: футболиста уносили без сознания

Доллар и евро заметно подешевели: официальный курс валют 16 марта, 09:00

Финансы

Что произошло 15 марта? Три события, “изменивших” Украину 16 марта, 08:49

Власть



Тренер “Динамо” сядет в тюрьму почти на 5 лет за присвоение более 15 миллионов евро 16 марта, 08:44

Футбол

16 марта, 08:14 Подбираемся к 10 тысячам за сутки: в Украине растет заболеваемость COVID-19 Подробности

Капитал Конора Макгрегора удвоился – он продал свой бренд виски Proper №12 16 марта, 08:08

No Stress

Восьмилетняя украинка и 13-летний блогер имеют право вступать в интимные отношения – адвокат 16 марта, 08:06

Фаново

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 16 марта 16 марта, 07:58

Психо

В Боярке прямо на улице прогремел взрыв 16 марта, 07:56

Происшествия

Догнал Шеву! У звездного друга Андрея родился четвертый ребенок 16 марта, 07:47

Футбол

На Донбассе неспокойно: боевики провоцируют украинских военных 16 марта, 07:41

Донбасс

Мариуполь: море, война и легенды 16 марта, 07:30

Подкасты: Местные в курсе

Какие страны приостановили вакцинацию AstraZeneca (список) 16 марта, 07:28

Евросоюз

Лига чемпионов 16 марта: расписание, трансляции и котировки ответных матчей 1/8 финала 16 марта, 07:21

Лига чемпионов

Солнца не дождемся: прогноз погоды в Украине на 16 марта (карта) 16 марта, 07:17

Украина

Купить “хлам на колесах” вместе с маршрутом: в Киеве любой может стать перевозчиком

Рынок топлива: почему может быть дефицит ДТ и автогаза 16 марта, 07:12

Экономика

Почему провалился первый этап вакцинации от COVID-19? 16 марта, 07:06

Блоги Андрей Роханский

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня