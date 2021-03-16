Таиланд разрешил вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca

У многих стран были опасения по поводу безопасности этой вакцины

С 16 марта в Таиланде приступают к вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca.

Об этом сообщает Reuters.

Первыми прививку препаратом AstraZeneca получат премьер Прают Чан-Оча и члены кабинета министров.

В Таиланде вакцинировать этим препаратом должны были начать в прошедшую пятницу, 12 марта. Однако информация о побочных эффектах, о которых сообщали в Европе, нарушила программы вакцинации во многих странах.

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Так, более чем из 17 миллионов пациентов, получивших дозу AstraZeneca, зарегистрировали 15 случаев тромбоза глубоких вен и еще 22 – тромбоэмболии легочной артерии.

Норвегия, Дания, Австрия, Нидерланды и Ирландия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Итальянское агентство по лекарственным средствам доказательств опасности вакцины не нашло.

На фоне массового отказа от прививок AstraZeneca руководство фармацевтической компании убеждает, что препарат не вызывает тромбозов.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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