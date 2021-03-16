Стреляли из танка и чуть не сожгли аниматора: как в России прощались с зимой (видео)

В Ленинградской области празднование Масленицы едва не завершилось трагедией

В России решили отпраздновать Масленицу с тяжелым вооружением. Во время традиционных народных гуляний в Санкт-Петербурге чучело зимы сожгли выстрелом из танка.

В нескольких других районах города били из огнеметов прямо на сцене.

А в Кингисеппе, это город в Ленинградской области, празднование Масленицы едва не завершилось трагедией. Чучело зимы облили воспламеняющимися веществами, а когда его подожгли – оно взорвалось. Загорелся один из аниматоров, но пламя удалось быстро потушить, и он не пострадал.

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По материалам: Сегодня