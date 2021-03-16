Создатель “Спутника” назвал причину тромбоза после вакцины AstraZeneca

Александр Гинцбург говорит, что препарат мог быть недостаточно очищен

Возможной причиной образования тромбов после применения вакцины от коронавируса AstraZeneca является некачественная очистка препарата.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на директора российского центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник V", Александра Гинцбурга.

"На этот вопрос точно ответят эксперты в Евросоюзе, которые сейчас занимаются оценкой этих случаев, связанных, по всей видимости, с тромбозом у ряда вакцинированных данным препаратом, доказательств возможной связи между этими двумя явлениями, и возможным механизмом", – заявил эксперт на онлайн-брифинге.

По словам Гинцбурга, если такая взаимосвязь будет установлена, то виноват не сам препарат, а степень его очистки, которая бывает двух- и трехэтапной.

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"Возможно, в данном случае использовалась неполноценная степень очистки и какие-то продукты, которые могли остаться в конечном продукте, могли способствовать агрегации тромбоцитов у части пациентов, которые получили данный препарат. Это мое предположение", – рассказал Гинцбург.

Напомним, Европейское агентство лекарственных средств пока не видит доказательств того, что препарат AstraZeneca вызывает заболевание тромбозом.

Также сообщалось, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил: слухи об отказе от использования AstraZeneca в Европе могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны России. Цель – расчистить фармрынок для российского "Спутника V".

По материалам: Сегодня