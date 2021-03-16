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Россия объявляет войну Twitter: через месяц соцсеть отключат

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Роскомнадзор угрожает полностью запретить доступ к микроблогам

После замедления скорости сети микроблогов Twitter в России на территории страны вообще могут отключить доступ к этому популярному ресурсу.

Об этом, как сообщают российские СМИ, заявил 16 марта замглавы главного медиарегулятора РФ Роскомнадзора Вадим Субботин

Теперь в Роскомнадзоре допускают полное отключение популярной во всем мире соцсети в течение месяца.

"Технические возможности есть", – предупредил Субботин.

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Однако пока что регулятор не получил никакой реакции от Twitter.

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"Пока ничего не было. Мы видели и слышали исключительно публичное заявление, в котором они сказали, что плохо ограничивать общественную дискуссию", – сказал Субботин.

Любопытно, что после этого стоимость акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже выросла на 2%. А с прошлой недели, когда траффик соцсети в РФ искусственно замедлили, ее акции подорожали на 7%.

Ранее в Роскомнадзоре насчитали 2862 материалов с запрещенной информацией, которые в Twitter якобы не удалили с 2017 года. Из-за этого компанию оштрафовали на 100 тыс. долларов.

Напомним, что с 2018 по 2020 год в России был запрещен мессенджер Telegram из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей.

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