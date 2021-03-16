В мире

Лукашенко, у которого нет друзей. У Путина ответили на слова “братского” президента

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Россия и Беларусь входят в Союзное государство, напомнили в Кремле

Заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что у его страны нет друзей в мире, не касаются России.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России", – сказал Песков.

Он напомнил, что Россия и Беларусь входят в Союзное государство.

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"И скорее мы не друзья, а братья", – подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Напомним, в январе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в политике он всецело в одной команде с российским президентом Владимиром Путиным.

Как известно, еще в начале протестов в Беларуси летом прошлого года стало известно, что президент России Владимир Путин создал отряд из силовиков для помощи режиму Александра Лукашенко.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 40 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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