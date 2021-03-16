Лукашенко, у которого нет друзей. У Путина ответили на слова “братского” президента

Россия и Беларусь входят в Союзное государство, напомнили в Кремле

Заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что у его страны нет друзей в мире, не касаются России.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России", – сказал Песков.

Он напомнил, что Россия и Беларусь входят в Союзное государство.

Читайте также:

Экс-кандидат в президенты Беларуси: Россия впервые отказалась поддержать Лукашенко

В тренде

Как пандемия ускорила развитие беспилотников (укр.)

"И скорее мы не друзья, а братья", – подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Напомним, в январе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в политике он всецело в одной команде с российским президентом Владимиром Путиным.

Как известно, еще в начале протестов в Беларуси летом прошлого года стало известно, что президент России Владимир Путин создал отряд из силовиков для помощи режиму Александра Лукашенко.

По материалам: Сегодня