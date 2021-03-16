Лукашенко, у которого нет друзей. У Путина ответили на слова “братского” президента
Россия и Беларусь входят в Союзное государство, напомнили в Кремле
Заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что у его страны нет друзей в мире, не касаются России.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
"Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России", – сказал Песков.
Он напомнил, что Россия и Беларусь входят в Союзное государство.
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"И скорее мы не друзья, а братья", – подчеркнул пресс-секретарь российского президента.
Напомним, в январе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в политике он всецело в одной команде с российским президентом Владимиром Путиным.
Как известно, еще в начале протестов в Беларуси летом прошлого года стало известно, что президент России Владимир Путин создал отряд из силовиков для помощи режиму Александра Лукашенко.
По материалам: Сегодня