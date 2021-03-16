Коронавирус не утихает. В Австрии объявили о начале третьей волны пандемии

Число заболевших коронавирусом в Австрии увеличилось

Из-за быстрого роста заболеваемости COVID-19 в Австрии началась третья волна пандемии.

Как передает Xinhua, об этом заявил министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер.

По его словам, чтобы избежать большого числа новых случаев COVID-19, всех граждан, которые выезжают из регионов, необходимо тестировать на коронавирус.

Как сказал министр, вакцинация от коронавируса поможет преодолеть пандемию.

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"Я наблюдаю в Австрии сейчас начало третьей волны. Она во многих случаях есть по всей Европе. Мы должны сделать все, чтобы не допустить повторения осенней ситуации (быстрого распространения COVID-19 – Ред.)", – сказал министр.

В Австрии за все время пандемии коронавирусом заразились более 494 тысяч человек, только за последние сутки – более 2,5 тысяч. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Австрии умерли более 8,8 тысяч человек. В то же время выздоровели более 457 тысяч человек.

Также мы писали, что австрийские власти приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca из одной партии в связи с расследованием смерти человека и заболевания другого после прививки.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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