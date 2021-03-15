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Заразнее и смертельнее: что известно о новых штаммах коронавируса

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Рассказываем самое главное о новых штаммах коронавируса

По мере развития пандемии COVID-19 в мире обнаружены и новые варианты коронавируса, которые легче передаются от человека к человеку, а иногда и вызывают более тяжелое течение заболевания.

Так как коронавирус мутировал и продолжает мутировать, рассказываем самое главное о наиболее распространенных штаммах.

Британский штамм: самый заразный для детей

Этот вариант коронавируса быстрее всех передается между людьми. В Великобритании заявили, что он на 50% более заразен, чем исходный вариант коронавируса, и на 70% – чем другие штаммы.

Когда стало известно о вирусе: впервые был обнаружен в Британии в сентябре 2020 года.

Симптомы: кашель, усталость, мышечная боль и боль в горле.

Заразнее и смертельнее: что известно о новых штаммах коронавируса

Ученые в Британии изучают новый вариант коронавируса, фото: REUTERS/Dylan Martinez

Течение болезни и смертность: он быстрее распространяется в организме, поэтому отмечаются более выраженные симптомы. Также этот штамм может быть более заразным для детей. Ученые отмечают, что у него более высокий уровень инфицирования, поэтому заболевание сопровождается ростом количества госпитализаций и смертей.

Как с ним справляются вакцины: большинство существующих вакцин от COVID-19 (среди которых Pfizer, Moderna и AstraZeneca) эффективны как против исходного варианта, так и против британского.

Бразильский штамм: передается быстрее, чем другие мутации

Он оказался в три раза заразнее исходного штамма вируса, поэтому число заболевших и тех, кому нужна госпитализация, в мире быстро растет.

Когда стало известно о вирусе: впервые был обнаружен в конце декабря 2020 года у путешественников из Бразилии.

Симптомы: высокая температура или лихорадка, сильный кашель, внезапная потеря вкуса и обоняния.

Заразнее и смертельнее: что известно о новых штаммах коронавируса

Дезинфекция улиц в Бразилии во время пандемии коронавируса, фото: REUTERS/Ricardo Moraes

Течение болезни и смертность: пока нет исследований того, как протекает болезнь. Бразильский штамм не считается более смертоносным, но он распространяется быстрее, чем исходный штамм коронавируса.

Как с ним справляются вакцины: препараты против COVID-19, которые сейчас есть на рынке, оказались эффективными против нового штамма. Однако процент эффективности не такой высокий, как против исходного варианта коронавируса.

Южноафриканский штамм: устойчив к антителам

Он вызывает больше всего опасений во всем мире, так как о нем очень мало информации. Ученые опасаются, что этот штамм может оказаться не только более заразным, чем остальные, но и нести непоправимые последствия для здоровья даже молодых людей.

Когда стало известно о вирусе: в начале октября 2020 года.

Симптомы: высокая температура, постоянный кашель и потеря вкуса или обоняния.

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Заразнее и смертельнее: что известно о новых штаммах коронавируса

Вакцинация в Южной Африке, фото: REUTERS/Mike Hutchings

Течение болезни и смертность: риски заболеть наиболее высокие для людей пожилого возраста или тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Также люди, которые уже переболели COVID-19, могут заразиться этим новым штаммом коронавируса, несмотря на приобретенный иммунитет.

Как с ним справляются вакцины: первые результаты исследований говорят о том, что вакцины эффективны в борьбе с южноафриканским штаммом, однако иммунный ответ может быть не таким сильным или продолжительным.

Угандийский штамм: может быть самым опасным

Данных о штамме, который выявили 15 марта в Латвии, пока недостаточно, однако он считается потенциально опасным, так как широко распространен в Уганде и уже успел добраться в другие страны.

Когда стало известно о вирусе: в феврале 2021 года.

Ученые пока изучают возможные проявления инфекции и течение болезни. Однако быстрое распространение коронавируса позволяет полагать, что он может быть более заразным, чем другие штаммы.

Мутация вируса – это нормально?

Как рассказала сайту "Сегодня" вирусолог, завотделом вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского Алла Мироненко, все вирусы мутируют, и SARS-CoV-2 тоже меняется.

Стал ли вирус более опасным – об этом пока не идет речи, это еще не доказано, говорит специалист. Чтобы выяснить, понадобится время. Пока причин для паники нет, ведь нет подтверждений, что течение болезни более тяжелое.

Заразнее и смертельнее: что известно о новых штаммах коронавируса

Во Франции перевозят больного коронавирусом, фото: REUTERS/Stephane Mahe

В то же время во Всемирной организации здравоохранения не боятся, что мутации коронавируса могут спровоцировать новую пандемию. Однако распространение новых штаммов может вызвать повторное заражение и более быстрое распространение инфекции.

Эксперты организации отмечают: "Мутация — это естественный процесс. На самом вирусе это особенно не сказывается, однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения потенциала передачи".

Заразнее и смертельнее: что известно о новых штаммах коронавируса

Вспышка коронавируса в Гонгконге, фото: REUTERS/Tyrone Siu

Как правило, распространение коронавирусной инфекции часто связывают с праздниками, когда усиливается социальное взаимодействие. Поэтому, чтобы защитить себя и близких, специалисты рекомендуют строго придерживаться всех карантинных ограничений, на которых настаивает Минздрав.

Ранее сайт "Сегодня" разобрал самые популярные вопросы о новых штаммах коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

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