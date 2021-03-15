Заразнее и смертельнее: что известно о новых штаммах коронавируса

Рассказываем самое главное о новых штаммах коронавируса

По мере развития пандемии COVID-19 в мире обнаружены и новые варианты коронавируса, которые легче передаются от человека к человеку, а иногда и вызывают более тяжелое течение заболевания.

Так как коронавирус мутировал и продолжает мутировать, рассказываем самое главное о наиболее распространенных штаммах.

Британский штамм: самый заразный для детей

Этот вариант коронавируса быстрее всех передается между людьми. В Великобритании заявили, что он на 50% более заразен, чем исходный вариант коронавируса, и на 70% – чем другие штаммы.

Когда стало известно о вирусе: впервые был обнаружен в Британии в сентябре 2020 года.

Симптомы: кашель, усталость, мышечная боль и боль в горле.

Ученые в Британии изучают новый вариант коронавируса, фото: REUTERS/Dylan Martinez

Течение болезни и смертность: он быстрее распространяется в организме, поэтому отмечаются более выраженные симптомы. Также этот штамм может быть более заразным для детей. Ученые отмечают, что у него более высокий уровень инфицирования, поэтому заболевание сопровождается ростом количества госпитализаций и смертей.

Как с ним справляются вакцины: большинство существующих вакцин от COVID-19 (среди которых Pfizer, Moderna и AstraZeneca) эффективны как против исходного варианта, так и против британского.

Бразильский штамм: передается быстрее, чем другие мутации

Он оказался в три раза заразнее исходного штамма вируса, поэтому число заболевших и тех, кому нужна госпитализация, в мире быстро растет.

Когда стало известно о вирусе: впервые был обнаружен в конце декабря 2020 года у путешественников из Бразилии.

Симптомы: высокая температура или лихорадка, сильный кашель, внезапная потеря вкуса и обоняния.

Дезинфекция улиц в Бразилии во время пандемии коронавируса, фото: REUTERS/Ricardo Moraes

Течение болезни и смертность: пока нет исследований того, как протекает болезнь. Бразильский штамм не считается более смертоносным, но он распространяется быстрее, чем исходный штамм коронавируса.

Как с ним справляются вакцины: препараты против COVID-19, которые сейчас есть на рынке, оказались эффективными против нового штамма. Однако процент эффективности не такой высокий, как против исходного варианта коронавируса.

Южноафриканский штамм: устойчив к антителам

Он вызывает больше всего опасений во всем мире, так как о нем очень мало информации. Ученые опасаются, что этот штамм может оказаться не только более заразным, чем остальные, но и нести непоправимые последствия для здоровья даже молодых людей.

Когда стало известно о вирусе: в начале октября 2020 года.

Симптомы: высокая температура, постоянный кашель и потеря вкуса или обоняния.

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Вакцинация в Южной Африке, фото: REUTERS/Mike Hutchings

Течение болезни и смертность: риски заболеть наиболее высокие для людей пожилого возраста или тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Также люди, которые уже переболели COVID-19, могут заразиться этим новым штаммом коронавируса, несмотря на приобретенный иммунитет.

Как с ним справляются вакцины: первые результаты исследований говорят о том, что вакцины эффективны в борьбе с южноафриканским штаммом, однако иммунный ответ может быть не таким сильным или продолжительным.

Угандийский штамм: может быть самым опасным

Данных о штамме, который выявили 15 марта в Латвии, пока недостаточно, однако он считается потенциально опасным, так как широко распространен в Уганде и уже успел добраться в другие страны.

Когда стало известно о вирусе: в феврале 2021 года.

Ученые пока изучают возможные проявления инфекции и течение болезни. Однако быстрое распространение коронавируса позволяет полагать, что он может быть более заразным, чем другие штаммы.

Мутация вируса – это нормально?

Как рассказала сайту "Сегодня" вирусолог, завотделом вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского Алла Мироненко, все вирусы мутируют, и SARS-CoV-2 тоже меняется.

Стал ли вирус более опасным – об этом пока не идет речи, это еще не доказано, говорит специалист. Чтобы выяснить, понадобится время. Пока причин для паники нет, ведь нет подтверждений, что течение болезни более тяжелое.

Во Франции перевозят больного коронавирусом, фото: REUTERS/Stephane Mahe

В то же время во Всемирной организации здравоохранения не боятся, что мутации коронавируса могут спровоцировать новую пандемию. Однако распространение новых штаммов может вызвать повторное заражение и более быстрое распространение инфекции.

Эксперты организации отмечают: "Мутация — это естественный процесс. На самом вирусе это особенно не сказывается, однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения потенциала передачи".

Вспышка коронавируса в Гонгконге, фото: REUTERS/Tyrone Siu

Как правило, распространение коронавирусной инфекции часто связывают с праздниками, когда усиливается социальное взаимодействие. Поэтому, чтобы защитить себя и близких, специалисты рекомендуют строго придерживаться всех карантинных ограничений, на которых настаивает Минздрав.

Ранее сайт "Сегодня" разобрал самые популярные вопросы о новых штаммах коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

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