В Норвегии после прививки вакциной AstraZeneca умер медик

С тромбами были госпитализированы трое медработников

В Норвегии умер один из трех медиков, у которых появились тромбы после прививки вакциной AstraZeneca.

Об этом на пресс-конференции заявил медицинский директор норвежского Агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен, сообщает Norway Today.

Трое медиков были госпитализированы в субботу, 13 марта.

По словам норвежского чиновника, во всех трех случаях речь идет "о редкой картине болезни" – "очень необычной комбинации низкого числа тромбоцитов, тромбов в крупных и малых сосудах и кровоизлияний".

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Мадсен подчеркнул, что все трое медиков были здоровы. Сейчас врачи пытаются выяснить, были ли у этих трех больных какие-то схожие черты.

Других сообщений о подобных серьезных осложнениях в агентство пока не поступало.

Мадсен указал, что сейчас на национальном и европейском уровне проводится исследование связи образования тромбов и вакцинации препаратом AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза массово останавливают использование препарата компании AstraZeneca. Более подробно читайте в материале Тромбоз после прививки AstraZeneca: какие страны остановили вакцинацию.

По материалам: Сегодня