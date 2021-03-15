В ЕС могут одобрить российскую вакцину: кто положил глаз на “Спутник V”
У Европы наметился кризис с вакцинацией, и проблему могут решить с помощью России
Страны Европейского Союза все больше посматривают в сторону российской вакцины “Спутник V” из-за проблем с поставками уже признанных препаратов против COVID-19. Чиновник ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин от имени ЕС, подтвердил, что такая возможность рассматривается.
Об этом пишет Reuters.
Для того чтобы начать переговоры с российским производителем, необходимы запросы хотя бы от четырех стран ЕС.
Почему ЕС заинтересовался вакциной РФ
- Брюссель критикуют за медленную вакцинацию 450 млн человек в Евросоюзе.
- ЕС подписал соглашения с шестью западными производителями вакцин и начал переговоры еще с двумя. Но сбои в производстве замедлили его кампанию по вакцинации, и некоторые государства-члены ищут свои пути решения.
- В Париже больнице почти переполнены.
- В Италии усиливают карантин.
- Германия заявляет о третьей волне.
Кто положил глаз на “Спутник V”
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Италия рассматривает возможность использования крупнейшего в стране биореактора по производству вакцин на заводе ReiThera для производства "Спутник V". Если Рим согласится на сделку с ReiThera, это будет самым значительным одобрением для российской вакцины, которое затмит соглашения, подписанные Москвой с другими странами, такими как Бразилия, Аргентина и Индия.
Германия также выразила заинтересованность в производстве "Спутника V" в случае, если вакцина будет одобрена в ЕС. Российский фонд прямых инвестиций заявил, что обсуждает операции по производству вакцины с несколькими странами ЕС.
Как сообщали новости “Сегодня”, недавно Еврокомиссия разрешила странам ЕС закупать "Спутник V". Ответственность за последствия после применения российской вакцины целиком ляжет на плечи местных властей.
Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса
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