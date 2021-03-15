Турция обвинила Сирию в атаке на цистерны с нефтью в Алеппо, есть пострадавшие (видео)
Анкара потребовала от России пресекать подобные атаки
В Сирии были совершены ракетные атаки на два населенных пункта провинции Алеппо, которые находятся под контролем Турции, в результате которых пострадали мирные жители.
Об этом заявили в Минобороны Турции в Twitter.
Турецкие военные сообщили, что ракеты, запущенные с аэродрома Квайрес, достигли городов Джараблус и Эль-Баб и попали в цистерны с нефтью.
"Был нанесен удар по гражданским поселениям и местам стоянки бензовозов в северных районах Джараблуса и Аль-Баба. Есть жертвы среди гражданского населения", – говорится в сообщении.
TWITTERMarch 14, 2021
Турция также обратилась к России с требованием предотвращать подобные атаки.
Ранее в Сирии сообщили, что в деревне аль-Хамраев, недалеко от города Джераблус в провинции Алеппо, обстреляли ракетами цистерны с нефтью, в результате чего начался пожар и пострадали несколько человек.
Напомним, в начале месяца американская авиабаза в Аль-Асаде в Ираке подверглась ракетному обстрелу, во время которого погиб гражданский подрядчик из США.
В конце февраля Соединенные Штаты нанесли удар по объектам в Сирии, принадлежащим поддерживаемому Ираном ополчению.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
нефть
Сирия
Турция
атака
обстрелы
Читайте Segodnya.ua в Google News
Следите за нами в соцсетях
Подписывайтесь на нашу рассылку
Введите корректный email
Ок
Новости партнеров
Загрузка…
Популярные статьи
“Это атомная бомба”: ученые предупредили о катастрофе из-за “бразильского” штамма COVID-19Другие страны В Южной Корее после прививки AstraZeneca умерли восемь человекДругие страны Национализация “Мотор Сичи”: в “Слуге народа” готовят законопроектЭкономика Дело Навального: оппозиционер пропал, Польша обратилась в ООНРоссия Израиль не признает вакцину, которой прививают украинцев – посолУкраина В COVID-больнице Иордании умерли пациенты: глава Минздрава уволился в тот же деньДругие страны
Новости партнеров
Загрузка…
загрузка…
В тренде
Коронавирус вУкраине
+9012 новых случаев за сутки
Все о COVID-19
- Дожди и тепло: прогноз погоды в Украине на 15 марта (карта)
- “На**й сходи”: Дубинский и замглавы Офиса президента повздорили в Instagram
- В США на вечеринке открыли стрельбу: два человека погибли, не менее 15 ранены (фото, видео)
Все новости
-
Дожди и тепло: прогноз погоды в Украине на 15 марта (карта)
15 марта, 07:26
Украина
-
“Рано праздновать”: главный инфекционист США предупредил о новой волне COVID-19
15 марта, 06:57
США
-
Турция обвинила Сирию в атаке на цистерны с нефтью в Алеппо, есть пострадавшие (видео)
-
Гороскоп на сегодня 15 марта: Овна ждет нелегкий понедельник, а Тельцам нужно успокоиться
15 марта, 05:57
Психо
-
“Я не хочу сюда возвращаться больше никогда”: две истории детей, пострадавших на войне
-
-
Еще одна страна приостановила вакцинацию AstraZeneca из-за “побочки”
15 марта, 04:23
Евросоюз
-
“Недвусмысленно порвать с Коломойским”: чего еще у Байдена ожидают от Зеленского по версии WP
15 марта, 03:40
США
-
Дубинского в ближайшее время могут исключить из партии “Слуга народа” – Корниенко
15 марта, 02:59
Власть
-
Голосовую соцсеть Clubhouse заблокировали уже две страны
15 марта, 02:27
США
-
Все больше тяжелобольных – молодые: в Харькове критическая ситуация с COVID-19
15 марта, 01:45
Харьков
-
Италия не выявила опасных “побочек” у вакцины от коронавируса AstraZeneca
15 марта, 00:58
Евросоюз
-
Партия Меркель проигрывает местные выборы в Германии
15 марта, 00:16
Евросоюз
-
“Жалею об одном”: Пеле ответил Роналду, присвоившему себе главный рекорд футбола
15 марта, 00:15
Футбол
-
Аннексия Крыма противоречит российским законам — юрист раскрыла детали
14 марта, 23:57
Новости У24
-
В Болгарии ждут туристов с 1 мая: обещают специальный “зеленый коридор”
14 марта, 23:39
Евросоюз
-
У Зеленского рассказали о новой стратегии Украины по возвращению Крыма
14 марта, 23:28
Новости У24
-
Пеле свергнут официально! Роналду – лучший бомбардир в истории футбола
-
“Если футбольные скауты ищут классных игроков”: украинские теннисисты сверкнули трюками с мячом
-
Расплакался на плече у дочки: эмоциональное завершение карьеры знаменитого биатлониста
-
Тромбы после вакцины AstraZeneca: исследования компании не подтвердили
14 марта, 22:54
Другие страны
Наши соцсети
-
-
Telegram
-
Youtube
-
Связаться с нами
-
Контакты редакции
-
Написать нам
-
на сайте
-
Спецпроекты
-
Архив сайта
Политика сайта
-
Правила цитирования
-
Правила комментирования
-
Конфиденциальность и защита персональных данных
Стоковые фотографии от
© segodnya.ua, 2021
Лента новостей
Главное
По материалам: Сегодня