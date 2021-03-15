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Турция обвинила Сирию в атаке на цистерны с нефтью в Алеппо, есть пострадавшие (видео)

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Анкара потребовала от России пресекать подобные атаки

В Сирии были совершены ракетные атаки на два населенных пункта провинции Алеппо, которые находятся под контролем Турции, в результате которых пострадали мирные жители.

Об этом заявили в Минобороны Турции в Twitter.

Турецкие военные сообщили, что ракеты, запущенные с аэродрома Квайрес, достигли городов Джараблус и Эль-Баб и попали в цистерны с нефтью.

"Был нанесен удар по гражданским поселениям и местам стоянки бензовозов в северных районах Джараблуса и Аль-Баба. Есть жертвы среди гражданского населения", – говорится в сообщении.

TWITTERMarch 14, 2021

Турция также обратилась к России с требованием предотвращать подобные атаки.

Ранее в Сирии сообщили, что в деревне аль-Хамраев, недалеко от города Джераблус в провинции Алеппо, обстреляли ракетами цистерны с нефтью, в результате чего начался пожар и пострадали несколько человек.

Напомним, в начале месяца американская авиабаза в Аль-Асаде в Ираке подверглась ракетному обстрелу, во время которого погиб гражданский подрядчик из США.

В конце февраля Соединенные Штаты нанесли удар по объектам в Сирии, принадлежащим поддерживаемому Ираном ополчению.

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