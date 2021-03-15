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Тромбы после вакцины AstraZeneca: исследования компании не подтвердили

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Случаев тромбоза якобы даже меньше, чем можно было ожидать

Британская компания AstraZeneca, вакцинацию препаратом от COVID-19 которой остановили сразу несколько стран, сделала заявление по поводу тромботических явлений, якобы вызываемых ее вакциной. В компании утверждают, что вакцина безопасна, и ссылаются на "четкие научные данные".

Об этом говорится на сайте компании.

В компании отметили, что провели тщательное исследование всех доступных данных по более 17 миллионам человек, уже вакцинированных вакциной от коронавируса AstraZeneca в Европейском Союзе и Великобритании, и не выявил никаких доказательств повышенного риска тромбоэмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен (ТГВ) или тромбоцитопении ни в одной возрастной группе, партии или какой-либо стране.

В AstraZeneca подчеркнули, что на данный момент в ЕС и Британии среди получивших вакцину зарегистрировано только 15 случаев ТГВ и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии, и учитывая масштабы вакцинации, это намного ниже, чем можно было бы ожидать "в естественных условиях среди населения такого размера, и аналогично другим лицензированным вакцинам против COVID-19".

Более того, клинические исследования показали более низкое количество тромботических случаев именно в вакцинированной группе. Также не обнаружено увеличение кровотечений из-за вакцины у более чем 60 000 участников исследования.

"Природа пандемии привела к повышенному вниманию к отдельным случаям, и мы выходим за рамки стандартной практики мониторинга безопасности лицензированных лекарств, чтобы гарантировать общественную безопасность", – заявила по итогам исследования медэксперт Энн Тейлор.

Компания пообещала опубликовать на следующей неделе ежемесячный отчет о безопасности своей вакцины на сайте Европейского агентства по лекарственным средствам.

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В Норвегии у троих медиков появились тромбы после вакцины AstraZeneca

Заявление компании появилось на фоне того, что страны Евросоюза массово останавливают использование препарата от коронавируса AstraZeneca из-за возможности возникновения тромбозов.

Так, в одном из регионов Италии такое решение приняли после того, как в субботу после вакцинации умер учитель.

В Норвегии, которая уже приостановила использование вакцины AstraZeneca, после иммунизации этим препаратом троих медработников госпитализировали из-за образования тромбов.

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