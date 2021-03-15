Тромбы после вакцины AstraZeneca: исследования компании не подтвердили
Случаев тромбоза якобы даже меньше, чем можно было ожидать
Британская компания AstraZeneca, вакцинацию препаратом от COVID-19 которой остановили сразу несколько стран, сделала заявление по поводу тромботических явлений, якобы вызываемых ее вакциной. В компании утверждают, что вакцина безопасна, и ссылаются на "четкие научные данные".
Об этом говорится на сайте компании.
В компании отметили, что провели тщательное исследование всех доступных данных по более 17 миллионам человек, уже вакцинированных вакциной от коронавируса AstraZeneca в Европейском Союзе и Великобритании, и не выявил никаких доказательств повышенного риска тромбоэмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен (ТГВ) или тромбоцитопении ни в одной возрастной группе, партии или какой-либо стране.
В AstraZeneca подчеркнули, что на данный момент в ЕС и Британии среди получивших вакцину зарегистрировано только 15 случаев ТГВ и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии, и учитывая масштабы вакцинации, это намного ниже, чем можно было бы ожидать "в естественных условиях среди населения такого размера, и аналогично другим лицензированным вакцинам против COVID-19".
Более того, клинические исследования показали более низкое количество тромботических случаев именно в вакцинированной группе. Также не обнаружено увеличение кровотечений из-за вакцины у более чем 60 000 участников исследования.
"Природа пандемии привела к повышенному вниманию к отдельным случаям, и мы выходим за рамки стандартной практики мониторинга безопасности лицензированных лекарств, чтобы гарантировать общественную безопасность", – заявила по итогам исследования медэксперт Энн Тейлор.
Компания пообещала опубликовать на следующей неделе ежемесячный отчет о безопасности своей вакцины на сайте Европейского агентства по лекарственным средствам.
В тренде
В Норвегии у троих медиков появились тромбы после вакцины AstraZeneca
Заявление компании появилось на фоне того, что страны Евросоюза массово останавливают использование препарата от коронавируса AstraZeneca из-за возможности возникновения тромбозов.
Так, в одном из регионов Италии такое решение приняли после того, как в субботу после вакцинации умер учитель.
В Норвегии, которая уже приостановила использование вакцины AstraZeneca, после иммунизации этим препаратом троих медработников госпитализировали из-за образования тромбов.
Массовая вакцинация или новый локдаун – что выбирают украинцы? Пенсионер-влогер Дед Панч выпустил новое шоу своей ютуб-коллаборации с молодежью. Это откровенно, дерзко и прикольно.
Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
вакцинация
вакцина
тромб
коронавирус
AstraZeneca
Читайте Segodnya.ua в Google News
Следите за нами в соцсетях
Подписывайтесь на нашу рассылку
Введите корректный email
Ок
Новости партнеров
Загрузка…
Популярные статьи
“Это атомная бомба”: ученые предупредили о катастрофе из-за “бразильского” штамма COVID-19Другие страны В Южной Корее после прививки AstraZeneca умерли восемь человекДругие страны Национализация “Мотор Сичи”: в “Слуге народа” готовят законопроектЭкономика Дело Навального: оппозиционер пропал, Польша обратилась в ООНРоссия Израиль не признает вакцину, которой прививают украинцев – посолУкраина В COVID-больнице Иордании умерли пациенты: глава Минздрава уволился в тот же деньДругие страны
Новости партнеров
Загрузка…
загрузка…
В тренде
Коронавирус вУкраине
+6792 новых случаев за сутки
Все о COVID-19
- Доллар в Украине подешевел после роста: официальный курс
- Дожди и тепло: прогноз погоды в Украине на 15 марта (карта)
- “На**й сходи”: Дубинский и замглавы Офиса президента повздорили в Instagram
Все новости
-
Откровенные танцы и рекорды: главные моменты премии “Грэмми – 2021”
15 марта, 09:30
Звездно
-
“Комфорт здесь ждет всех”: на Закарпатье почти готовы современные больницы (фото)
15 марта, 09:30
Запад
-
“Натянула простыню”: известную певицу высмеяли из-за наряда на красной дорожке (фото)
15 марта, 09:29
Фаново
-
Альбина Джанабаева ждет третьего ребенка от Меладзе (фото)
15 марта, 09:24
Звездно
-
Дома игроков “ПСЖ” ограбили, пока они участвовали в матче. Семью могли держать в заложниках
15 марта, 09:20
Футбол
-
-
Матчи сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 могут перенести из Львова в Харьков
15 марта, 09:16
Футбол
-
В Украине падают темпы вакцинации от коронавируса
15 марта, 09:10
Украина
-
Великий пост-2021: точная дата и правила питания
15 марта, 08:49
Events
-
В Киеве пьяный водитель на внедорожнике протаранил легковушку, есть жертвы (фото)
15 марта, 08:41
Происшествия
-
В России новый скандал: на допинге поймали футболиста, его пробу пытались скрыть
15 марта, 08:36
Футбол
-
Мбаппе подвел – “ПСЖ” сенсационно проиграл в чемпионате Франции аутсайдеру
-
Доллар в Украине подешевел после роста: официальный курс
15 марта, 08:25
Финансы
-
В Украине выявили почти семь тысяч новых случаев COVID-19
15 марта, 08:11
Украина
-
На центральную часть США обрушился снежный шторм (фото)
15 марта, 08:00
США
-
Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 15 марта
15 марта, 07:50
Психо
-
“Грэмми-2021”: все триумфаторы церемонии
15 марта, 07:46
Звездно
-
На Донбассе ВСУ открыли ответный огонь по боевикам
15 марта, 07:41
Донбасс
-
Дожди и тепло: прогноз погоды в Украине на 15 марта (карта)
15 марта, 07:26
Украина
-
“Рано праздновать”: главный инфекционист США предупредил о новой волне COVID-19
15 марта, 06:57
США
-
Турция обвинила Сирию в атаке на цистерны с нефтью в Алеппо, есть пострадавшие (видео)
Наши соцсети
-
-
Telegram
-
Youtube
-
Связаться с нами
-
Контакты редакции
-
Написать нам
-
на сайте
-
Спецпроекты
-
Архив сайта
Политика сайта
-
Правила цитирования
-
Правила комментирования
-
Конфиденциальность и защита персональных данных
Стоковые фотографии от
© segodnya.ua, 2021
Лента новостей
Главное
По материалам: Сегодня