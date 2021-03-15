Третья волна коронавируса накрыла Европу: в каких странах самая тяжелая ситуация

Причиной новой вспышки COVID-19 в Европе называют мутации вируса

Третья волна коронавируса накрыла Европу. Количество новых случаев заболевания ежесуточно бьет рекорды. Во многих государствах Евросоюза вводят новые ограничения.

Едва ли не худшая ситуация в Италии. С сегодняшнего дня там ввели жесткий локдаун в 20 регионах, в частности – Риме, Милане и Венеции.

Там закрыты непродовольственные магазины, школы и университеты, ресторанам разрешено работать только до 6:00 вечера. А на Пасху итальянцам запретили без необходимости выходить на улицу.

Больше больных и в Германии. К концу месяца власть не планирует отменять локдаун, который был введен еще накануне Рождества.

Критическая ситуация во Франции. В парижских больницах не хватает коек. Каждые 12 минут там госпитализируют пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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Причиной новой вспышки COVID-19 в Европе называют мутации вируса – новые штаммы в разы заразнее. А еще медленные темпы вакцинации.

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На сегодня в Европе зарегистрировано 4 вакцины:

Pfizer;

Moderna;

AstraZeneca;

Johnson & Johnson.

По материалам: Сегодня