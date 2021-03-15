Партия Меркель проигрывает местные выборы в Германии

Результаты ХДС худшие в истории двух земель

В Германии в воскресенье, 14 марта, прошли выборы в местные парламенты (ландтаги) в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц, на которых партия канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС), по данным прогнозов, терпит сокрушительное поражение.

Об этом со ссылкой на опросы немецких телеканалов передает DW.

В Баден-Вюртемберге победу одерживают "Зеленые" во главе с премьер-министром земли Винфрид Кречманн – они получили поддержку около 31% избирателей, что является лучшим результатом этой партии в истории земли. ХДС на втором месте с 23%, и это худший результат партии немецкого канцлера в истории выборов в ландтаг этой федеральной земли.

Отмечается, что "Зеленые" могут получить в парламенте Баден-Вюртемберга 51-55 мандатов, ХДС – 37-41, еще три партии, участвовавшие в выборах – по 18-19 мест.

В тренде

Мариуполь и Одесса “хотят в Россию”. Муж пропагандистки Скабеевой сделал скандальное заявление

В Рейнланд-Пфальце, по прогнозам, побеждает Социал-демократическая партия Германии во главе с премьером земли Малу Драер, ей прочат 33,5-34,5%. За ХДС тут проголосовали 25,5-26%, что также является худшим в истории результатом этой партии.

Напомним, Ангела Меркель больше не является главой правящей партии Германии – новым лидером Христианско-демократического союза в январе 2021 года избрали Армина Лашета. Его уже этой осенью политическая сила выдвинет в канцлеры страны на выборах.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









Германия

ХДС

Ангела Меркель

местные выборы

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Страшное ДТП автобуса с украинцами в Польше: все подробностиЕвросоюз Очевидцы смертельного ДТП с украинцами в Польше: “Это был ад, люди кричали о помощи”Евросоюз “Было понятно, что он засыпал” – пострадавший в ДТП автобуса в Польше о водителеЕвросоюз В Париже выписали из больницы зверски избитого украинского подросткаЕвросоюз В коме, лицо забинтовано: родные самостоятельно искали одну из пострадавших в ДТП автобуса в ПольшеЕвросоюз Страны Евросоюза массово отказываются от вакцины AstraZeneca: что происходит?Евросоюз

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+9012 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

“На**й сходи”: Дубинский и замглавы Офиса президента повздорили в Instagram

В США на вечеринке открыли стрельбу: два человека погибли, не менее 15 ранены (фото, видео)

Оккупанты убивают озера Крыма: на грани исчезновения Бугаз (фото)

Все новости

Дубинского в ближайшее время могут исключить из партии “Слуга народа” – Корниенко 15 марта, 02:59

Власть

Голосовую соцсеть Clubhouse заблокировали уже две страны 15 марта, 02:27

США

Все больше тяжелобольных – молодые: в Харькове критическая ситуация с COVID-19 15 марта, 01:45

Харьков

Италия не выявила опасных “побочек” у вакцины от коронавируса AstraZeneca 15 марта, 00:58

Евросоюз

Партия Меркель проигрывает местные выборы в Германии 15 марта, 00:16

Евросоюз



“Жалею об одном”: Пеле ответил Роналду, присвоившему себе главный рекорд футбола 15 марта, 00:15

Футбол

Аннексия Крыма противоречит российским законам — юрист раскрыла детали

14 марта, 23:57

Новости У24

В Болгарии ждут туристов с 1 мая: обещают специальный “зеленый коридор” 14 марта, 23:39

Евросоюз

У Зеленского рассказали о новой стратегии Украины по возвращению Крыма

14 марта, 23:28

Новости У24

Пеле свергнут официально! Роналду – лучший бомбардир в истории футбола

“Если футбольные скауты ищут классных игроков”: украинские теннисисты сверкнули трюками с мячом

Расплакался на плече у дочки: эмоциональное завершение карьеры знаменитого биатлониста

Тромбы после вакцины AstraZeneca: исследования компании не подтвердили 14 марта, 22:54

Другие страны

“Путин презирает слабых”: экс-министр рассказал, как вернуть Крым и Донбасс

14 марта, 22:48

Новости У24

Сексуально в топике легкоатлетка показала свой “ленивый день”

Украину наводнили фальшивые деньги — эксперты объяснили, как их отличить

14 марта, 22:16

Новости У24

Что творят эти ноги! Земляк Месси забил божественный гол в Англии

Выпуск новостей 22:00

“На**й сходи”: Дубинский и замглавы Офиса президента повздорили в Instagram 14 марта, 21:45

Власть

“Александрия” обидела “Олимпик” и догнала “Колос”. Калитвинцев проиграл третий раз подряд

Пенсионная реформа в Украине: советник министра назвал главные шаги

14 марта, 21:33

Новости У24

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня