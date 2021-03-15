Папа Франциск не помог: Ватикан запретил благословлять однополые браки

Понтифик дал свое согласие на эту позицию церкви

Несмотря на призывы Папы Римского Франциска узаконить однополые браки католическая церковь не будет благословлять однополые брачные союзы, поскольку они являются грехом.

Об этом сообщили в пресс-службе Ватикана.

Как отмечается, согласно позиции Конгрегации доктрины веры, церковь не уполномочена благословлять однополые браки, поскольку такие благословения не могут “считаться законными”.

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Поэтому священники католической церкви не имеют права благословлять гомосексуальные пары, которые просят об определенном типе религиозного признания их брака.

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В пресс-службе указали, что Папа Франциск был проинформирован и дал свое согласие на эту позицию церкви.

Ранее стало известно, что Ватикан год скрывал поддержку гей-браков понтификом.

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По материалам: Сегодня