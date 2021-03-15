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Италия не выявила опасных “побочек” у вакцины от коронавируса AstraZeneca

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Глава местного регулятора заявил, что надежных данных пока нет

Итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA) считает, что надежных данных о том, что вакцина против COVID-19 от AstraZeneca представляет опасность для здоровья, пока нет.

Об этом заявил глава AIFA Джорджо Палу, передает "Интерфакс" со ссылкой на итальянское телевидение.

"Взаимосвязь между смертью людей и вакциной AstraZeneca сейчас не выявлена", – заявил глава лекарственного регулятора Италии.

Ранее в воскресенье министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца также заявил, что вакцины в Италии и Европе были "эффективными и безопасными", и все проверки были выполнены, когда его спросили о возможном запрете некоторых препаратов для вакцинации от COVID-19.

Напомним, северный регион Италии Пьемонт заявил, что прекратит использование партии вакцины от коронавируса AstraZeneca, после того как в субботу после вакцинации умер учитель.

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Мы также сообщали, что Норвегия, Италия, Исландия и Дания останавливают использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в связи с возможными побочными эффектами препарата.

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