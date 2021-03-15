Еще одна страна приостановила вакцинацию AstraZeneca из-за “побочки”

Запрет пока введен до 28 марта

Власти Нидерландов заявили о приостановке вакцинации от коронавируса препаратом британской компании AstraZeneca, пока до 28 марта, "в качестве меры предосторожности".

Об этом со ссылкой на нидерландский Минздрав сообщает De Telegraaf.

"Непосредственным поводом для решения стала новая информация, появившаяся в эти выходные. Помимо ограниченного количества сообщений о тромбозах после вакцинации, есть и другие жалобы, на которых основывается решение Минздрава", – говорится в сообщении правительства Нидерландов.

Дальнейшее решение об использовании вакцины AstraZeneca будет зависеть от результатов расследования со стороны Европейского агентства лекарственных средств.

Медицинские учреждения и ассоциации Нидерландов уже проинформированы о временном запрете.

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Напомним, страны Евросоюза массово останавливают использование препарата от коронавируса компании AstraZeneca. Временно отказались от вакцинации в Дании, Норвегии, Италии, Исландии, Болгарии, Румынии и Таиланде.

Компания AstraZeneca 14 марта заявила, что ее вакцина безопасна, согласно "четким научным данным" проведенных исследований.

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