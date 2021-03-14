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Задержания в России: в Москве полиция сорвала форум муниципальных депутатов (фото, видео)
Около 200 человек попали в автозаки
В России на форуме муниципальных депутатов "Муниципальная Россия" прошли массовые задержания. Полиция задержала около 200 человек, среди них независимые и оппозиционные политики.
Об этом сообщает Reuters.
На Московский форум приехали депутаты муниципальных образований со всей страны. Организовал его исполнительный директор британской группы "Открытая Россия" Андрей Пивоваров.
/ Фото: Канал Дождь
В самом начале форума полиция вошла в здание и начала задерживать посетителей. Их отводили в ожидающие на улице автозаки, а потом развозили в отделения полиции в разных частях города.
По материалам: Сегодня