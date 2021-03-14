Задержания в России: в Москве полиция сорвала форум муниципальных депутатов (фото, видео)

Около 200 человек попали в автозаки

В России на форуме муниципальных депутатов "Муниципальная Россия" прошли массовые задержания. Полиция задержала около 200 человек, среди них независимые и оппозиционные политики.

Об этом сообщает Reuters.

На Московский форум приехали депутаты муниципальных образований со всей страны. Организовал его исполнительный директор британской группы "Открытая Россия" Андрей Пивоваров.

/ Фото: Канал Дождь

В самом начале форума полиция вошла в здание и начала задерживать посетителей. Их отводили в ожидающие на улице автозаки, а потом развозили в отделения полиции в разных частях города.

По материалам: Сегодня