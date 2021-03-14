В Италии после прививки вакциной AstraZeneca умер учитель
Сейчас проверяют связь между смертью и прививкой
Северный регион Италии Пьемонт заявил, что прекратит использование партии вакцины от коронавируса AstraZeneca. Такое решение принято после того, как в субботу после вакцинации умер учитель.
Об этом сообщает Reuters.
"Это акт чрезвычайного здравомыслия, пока мы проверяем, есть ли связь (между смертью учителя и вакцинацией. – Ред.). Пока не было серьезных проблем с введением вакцин", – заявил глава региональных служб здравоохранения Луиджи Дженесио Икарди.
Читайте также:
Тромбоз после прививки AstraZeneca: какие страны остановили вакцинацию
Регион Пьемонт также ожидает решения итальянского медицинского агентства Aifa и региональной комиссии здравоохранения по этому вопросу.
В тренде
Мариуполь и Одесса “хотят в Россию”. Муж пропагандистки Скабеевой сделал скандальное заявление
Как известно, страны Евросоюза массово останавливают использование препарата от коронавируса компании AstraZeneca. Отказались от вакцинации уже в Дании, Норвегии, Италии, Исландии, Болгарии, Румынии и других странах.
Этот факт вызывает особое волнение, так как аналогичную вакцину используют и для иммунизации украинцев. Что происходит в Европе и стоит ли бояться британской разработки – читайте в материале "Сегодня".
Массовая вакцинация или новый локдаун – что выбирают украинцы? Пенсионер-влогер Дед Панч выпустил новое шоу своей ютуб-коллаборации с молодежью. Это откровенно, дерзко и прикольно.
Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Италия
вакцина
коронавирус
AstraZeneca
Читайте Segodnya.ua в Google News
Следите за нами в соцсетях
Подписывайтесь на нашу рассылку
Введите корректный email
Ок
Новости партнеров
Загрузка…
Популярные статьи
Страшное ДТП автобуса с украинцами в Польше: все подробностиЕвросоюз Очевидцы смертельного ДТП с украинцами в Польше: “Это был ад, люди кричали о помощи”Евросоюз “Было понятно, что он засыпал” – пострадавший в ДТП автобуса в Польше о водителеЕвросоюз В Париже выписали из больницы зверски избитого украинского подросткаЕвросоюз В коме, лицо забинтовано: родные самостоятельно искали одну из пострадавших в ДТП автобуса в ПольшеЕвросоюз Страны Евросоюза массово отказываются от вакцины AstraZeneca: что происходит?Евросоюз
Новости партнеров
Загрузка…
загрузка…
В тренде
Коронавирус вУкраине
+9012 новых случаев за сутки
Все о COVID-19
- В США на вечеринке открыли стрельбу: два человека погибли, не менее 15 ранены (фото, видео)
- Оккупанты убивают озера Крыма: на грани исчезновения Бугаз (фото)
- В Украине может появиться первый автобан – Шмыгаль
Все новости
-
“Александрия” обидела “Олимпик” и догнала “Колос”. Калитвинцев проиграл третий раз подряд
-
Пенсионная реформа в Украине: советник министра назвал главные шаги
14 марта, 21:33
Новости У24
-
Скрипник едко поздравил “Динамо” с победой
14 марта, 21:31
ЧУ по футболу
-
“Милан” – “Наполи”: онлайн матча итальянской Серии А в борьбе за Лигу чемпионов
14 марта, 21:25
Футбол
-
Все результаты 18-го тура чемпионата Украины по футболу
14 марта, 21:21
ЧУ по футболу
-
-
Какая красотка на матче “Шахтер” – “Десна”! Вот почему Соломон забил два мяча за две минуты
14 марта, 21:04
Футбол
-
Левой, правой, головой: Роналду сделал необычный хет-трик в матче за “Ювентус”
-
Путин понял опасность интернета — журналист назвал главную цель президента РФ
14 марта, 20:55
Новости У24
-
Подозреваемого в убийстве девочки в Херсонской области задержали
14 марта, 20:51
Другие регионы
-
Власть собирается поднять пенсии — экономист назвал единственный способ
14 марта, 20:40
Новости У24
-
Луческу раскрыл слова, которыми заставил игроков “Динамо” забить два мяча “Заре”
14 марта, 20:21
ЧУ по футболу
-
Поехали зарабатывать в Россию: украинские теннисистки выступят в Питере
14 марта, 20:06
Теннис
-
В Италии после прививки вакциной AstraZeneca умер учитель
14 марта, 20:01
Евросоюз
-
Голая модель, “желавшая отдаться Роналду”, опубликовала фото на грани фола
14 марта, 19:51
Футбол
-
Убийство 7-летней Маши: в день похорон девочки один из селян порезал себе вены
14 марта, 19:28
Украина
-
“Рома” перед приездом к “Шахтеру” сенсационно проигрывает в Италии
-
“Режимы соревнуются в сгущении фашизма” — журналист о Лукашенко и Путине
14 марта, 19:21
Новости У24
-
В Киеве заминировали цирк и Минкультуры – СМИ
14 марта, 19:13
Происшествия
-
Европе не нужен “Северный поток – 2” – еврокомиссар
14 марта, 19:04
Экономика
-
В США на вечеринке открыли стрельбу: два человека погибли, не менее 15 ранены (фото, видео)
14 марта, 18:58
США
Наши соцсети
-
-
Telegram
-
Youtube
-
Связаться с нами
-
Контакты редакции
-
Написать нам
-
на сайте
-
Спецпроекты
-
Архив сайта
Политика сайта
-
Правила цитирования
-
Правила комментирования
-
Конфиденциальность и защита персональных данных
Стоковые фотографии от
© segodnya.ua, 2021
Лента новостей
Главное
По материалам: Сегодня