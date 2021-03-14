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В Италии после прививки вакциной AstraZeneca умер учитель

Photo of Admin Admin Send an email 21 секунда ago
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Сейчас проверяют связь между смертью и прививкой

Северный регион Италии Пьемонт заявил, что прекратит использование партии вакцины от коронавируса AstraZeneca. Такое решение принято после того, как в субботу после вакцинации умер учитель.

Об этом сообщает Reuters.

"Это акт чрезвычайного здравомыслия, пока мы проверяем, есть ли связь (между смертью учителя и вакцинацией. – Ред.). Пока не было серьезных проблем с введением вакцин", – заявил глава региональных служб здравоохранения Луиджи Дженесио Икарди.

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Регион Пьемонт также ожидает решения итальянского медицинского агентства Aifa и региональной комиссии здравоохранения по этому вопросу.

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Как известно, страны Евросоюза массово останавливают использование препарата от коронавируса компании AstraZeneca. Отказались от вакцинации уже в Дании, Норвегии, Италии, Исландии, Болгарии, Румынии и других странах.

Этот факт вызывает особое волнение, так как аналогичную вакцину используют и для иммунизации украинцев. Что происходит в Европе и стоит ли бояться британской разработки – читайте в материале "Сегодня".

Массовая вакцинация или новый локдаун – что выбирают украинцы? Пенсионер-влогер Дед Панч выпустил новое шоу своей ютуб-коллаборации с молодежью. Это откровенно, дерзко и прикольно.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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