В Испании в ходе операции против наркоторговцев обнаружили самодельную подлодку

9-метровую субмарину обнаружили в Малаге, на побережье Коста-дель-Соль

В Испании во время международной спецоперации против наркоторговцев полиция обнаружила самодельную подводную лодку, которая способна перевозить до двух тонн наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба испанской полиции.

9-метровую субмарину обнаружили в Малаге, на побережье Коста-дель-Соль.

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Как сообщают правоохранители, судно изготовлено из стеклопластиковых и фанерных панелей и имеет три иллюминатора с одной стороны, а также два двигателя мощностью 200 лошадиных сил. Оно никогда не выходило в море.

Подлодка наркоторговцев. Фото: policia.es

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Полицейские считают, что подлодку собирались использовать для контрабанды наркотиков.

Всего в результате полицейской спецоперации было обнаружено более 400 кг кокаина, 700 кг гашиша, более 100 тыс. евро наличными. Арестованы 52 человека.

Ранее сообщалось, что в крупнейшем аэропорту Канады разоблачили сеть наркоторговцев.

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