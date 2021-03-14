В Испании в ходе операции против наркоторговцев обнаружили самодельную подлодку
9-метровую субмарину обнаружили в Малаге, на побережье Коста-дель-Соль
В Испании во время международной спецоперации против наркоторговцев полиция обнаружила самодельную подводную лодку, которая способна перевозить до двух тонн наркотиков.
Об этом сообщает пресс-служба испанской полиции.
9-метровую субмарину обнаружили в Малаге, на побережье Коста-дель-Соль.
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Как сообщают правоохранители, судно изготовлено из стеклопластиковых и фанерных панелей и имеет три иллюминатора с одной стороны, а также два двигателя мощностью 200 лошадиных сил. Оно никогда не выходило в море.
Подлодка наркоторговцев. Фото: policia.es
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Полицейские считают, что подлодку собирались использовать для контрабанды наркотиков.
Всего в результате полицейской спецоперации было обнаружено более 400 кг кокаина, 700 кг гашиша, более 100 тыс. евро наличными. Арестованы 52 человека.
Ранее сообщалось, что в крупнейшем аэропорту Канады разоблачили сеть наркоторговцев.
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