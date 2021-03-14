В Болгарии ждут туристов с 1 мая: обещают специальный “зеленый коридор”

В этом году летний туристический сезон откроют раньше

Власти Болгарии приняли решение 1 мая начать летний туристический сезон, но с соблюдением мер безопасности в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщила вице-премьер и министр туризма страны Марьяна Николова.

По ее словам, решение было согласовано с органами здравоохранения и Министерством иностранных дел.

При этом вице-премьер подчеркнула, что для туристов будут действовать четкие правила и меры, введенные в связи с COVID-19.

"Завтра моим распоряжением будут утверждены меры, которые коснутся мест для проживания, мест для приема пищи и развлечений и будут действовать на сезон 2021 года", – заявила Николова.

Она объяснила, что турсезон в этом году в Болгарии начнется немного раньше, чем обычно, с целью обеспечить стабильную работу отрасли и соблюдение введенных органами здравоохранения мер безопасности.

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"Приближаются майские праздники, и отрасль должна быть предсказуемой", – отметила министр

На пасхальные каникулы в стране также ждут гостей – из соседних стран, например, из Румынии.

Николова также подчеркнула, что болгарское правительство поддерживает введение Евросоюзом "сертификата о состоянии здоровья", решение о котором должно быть принято на следующей неделе.

В свою очередь министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов рассказал, что для туристов будет предусмотрен согласованный с Еврокомиссией "зеленый коридор".

"После встречи, которую мы провели со всеми представителями туроператоров и всей отрасли, мы обеспечим безопасные зеленые коридоры для всех туристов, которые хотят посетить страну", – сообщил он.

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