В Болгарии ждут туристов с 1 мая: обещают специальный “зеленый коридор”
В этом году летний туристический сезон откроют раньше
Власти Болгарии приняли решение 1 мая начать летний туристический сезон, но с соблюдением мер безопасности в связи с пандемией коронавируса.
Об этом сообщила вице-премьер и министр туризма страны Марьяна Николова.
По ее словам, решение было согласовано с органами здравоохранения и Министерством иностранных дел.
При этом вице-премьер подчеркнула, что для туристов будут действовать четкие правила и меры, введенные в связи с COVID-19.
"Завтра моим распоряжением будут утверждены меры, которые коснутся мест для проживания, мест для приема пищи и развлечений и будут действовать на сезон 2021 года", – заявила Николова.
Она объяснила, что турсезон в этом году в Болгарии начнется немного раньше, чем обычно, с целью обеспечить стабильную работу отрасли и соблюдение введенных органами здравоохранения мер безопасности.
В тренде
Мариуполь и Одесса “хотят в Россию”. Муж пропагандистки Скабеевой сделал скандальное заявление
"Приближаются майские праздники, и отрасль должна быть предсказуемой", – отметила министр
На пасхальные каникулы в стране также ждут гостей – из соседних стран, например, из Румынии.
Николова также подчеркнула, что болгарское правительство поддерживает введение Евросоюзом "сертификата о состоянии здоровья", решение о котором должно быть принято на следующей неделе.
В свою очередь министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов рассказал, что для туристов будет предусмотрен согласованный с Еврокомиссией "зеленый коридор".
"После встречи, которую мы провели со всеми представителями туроператоров и всей отрасли, мы обеспечим безопасные зеленые коридоры для всех туристов, которые хотят посетить страну", – сообщил он.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
отдых
туризм
Болгария
туристы
путешествия
коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News
Следите за нами в соцсетях
Подписывайтесь на нашу рассылку
Введите корректный email
Ок
Новости партнеров
Загрузка…
Популярные статьи
Страшное ДТП автобуса с украинцами в Польше: все подробностиЕвросоюз Очевидцы смертельного ДТП с украинцами в Польше: “Это был ад, люди кричали о помощи”Евросоюз “Было понятно, что он засыпал” – пострадавший в ДТП автобуса в Польше о водителеЕвросоюз В Париже выписали из больницы зверски избитого украинского подросткаЕвросоюз В коме, лицо забинтовано: родные самостоятельно искали одну из пострадавших в ДТП автобуса в ПольшеЕвросоюз Страны Евросоюза массово отказываются от вакцины AstraZeneca: что происходит?Евросоюз
Новости партнеров
Загрузка…
загрузка…
В тренде
Коронавирус вУкраине
+9012 новых случаев за сутки
Все о COVID-19
- “На**й сходи”: Дубинский и замглавы Офиса президента повздорили в Instagram
- В США на вечеринке открыли стрельбу: два человека погибли, не менее 15 ранены (фото, видео)
- Оккупанты убивают озера Крыма: на грани исчезновения Бугаз (фото)
Все новости
-
В Болгарии ждут туристов с 1 мая: обещают специальный “зеленый коридор”
14 марта, 23:39
Евросоюз
-
У Зеленского рассказали о новой стратегии Украины по возвращению Крыма
14 марта, 23:28
Новости У24
-
Пеле свергнут официально! Роналду – лучший бомбардир в истории футбола
-
“Если футбольные скауты ищут классных игроков”: украинские теннисисты сверкнули трюками с мячом
-
Расплакался на плече у дочки: эмоциональное завершение карьеры знаменитого биатлониста
-
-
Тромбы после вакцины AstraZeneca: исследования компании не подтвердили
14 марта, 22:54
Другие страны
-
“Путин презирает слабых”: экс-министр рассказал, как вернуть Крым и Донбасс
14 марта, 22:48
Новости У24
-
Сексуально в топике легкоатлетка показала свой “ленивый день”
-
Украину наводнили фальшивые деньги — эксперты объяснили, как их отличить
14 марта, 22:16
Новости У24
-
Что творят эти ноги! Земляк Месси забил божественный гол в Англии
-
Выпуск новостей 22:00
-
“На**й сходи”: Дубинский и замглавы Офиса президента повздорили в Instagram
14 марта, 21:45
Власть
-
“Александрия” обидела “Олимпик” и догнала “Колос”. Калитвинцев проиграл третий раз подряд
-
Пенсионная реформа в Украине: советник министра назвал главные шаги
14 марта, 21:33
Новости У24
-
Скрипник едко поздравил “Динамо” с победой
14 марта, 21:31
ЧУ по футболу
-
“Милан” – “Наполи”: онлайн матча итальянской Серии А в борьбе за Лигу чемпионов
14 марта, 21:25
Футбол
-
Все результаты 18-го тура чемпионата Украины по футболу
14 марта, 21:21
ЧУ по футболу
-
Какая красотка на матче “Шахтер” – “Десна”! Вот почему Соломон забил два мяча за две минуты
14 марта, 21:04
Футбол
-
Левой, правой, головой: Роналду сделал необычный хет-трик в матче за “Ювентус”
-
Путин понял опасность интернета — журналист назвал главную цель президента РФ
14 марта, 20:55
Новости У24
-
Задержан подозреваемый в убийстве 7-летней Маши: это мужчина, порезавший вены в день похорон
14 марта, 20:51
Другие регионы
Наши соцсети
-
-
Telegram
-
Youtube
-
Связаться с нами
-
Контакты редакции
-
Написать нам
-
на сайте
-
Спецпроекты
-
Архив сайта
Политика сайта
-
Правила цитирования
-
Правила комментирования
-
Конфиденциальность и защита персональных данных
Стоковые фотографии от
© segodnya.ua, 2021
Лента новостей
Главное
По материалам: Сегодня