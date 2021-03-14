Тромбоз после прививки AstraZeneca: какие страны остановили вакцинацию

Решение связано с возможными побочными действиями препарата

Страны Евросоюза массово останавливают использование препарата от коронавируса компании AstraZeneca. Причина такого решения – возможное образование тромбов после COVID-прививки.

Какие страны уже остановили иммунизацию?

Австрия

Дания

Норвегия

Исландия

Испания

Румыния

Таиланд

Болгария

Эстония

Литва

Люксенбург

Кипр

Латвия

Италия

Почему они отказываются от вакцины?

Первой об остановке вакцинации AstraZeneca заявила Австрии. Там после прививки скончалась 49-летняя женщина, у еще одной развилась тромбоэмболия легочной артерии.

Случай тромбоза также был зафиксирован в Нидерландах. А сегодня в Словакии скончалась 38-летняя учительница, которой накануне ввели препарат. По предварительным данным, причиной смерти стали отек мозга, тромбофилия и легочная эмболия.

При этом Европейское агентство лекарственных средств стало на защиту вакцины. Регулятор отметил, что подтверждения связи между появлением побочных эффектов и вакциной пока нет.

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А власти Канады заявили, что препарат британской разработки безопасен и эффективен, поэтому останавливать вакцинацию они не собираются.

По словам представителя Всемирной организации здоровья Тарика Яшаревича, до сегодняшнего дня не было выявлено ни одного случая смерти, вызванного вакцинами от COVID-19.

Стоит ли бояться британской разработки, которую также используют для вакцинации украинцев, – читайте в материале "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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