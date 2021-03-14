Тромбоз после прививки AstraZeneca: какие страны остановили вакцинацию
Решение связано с возможными побочными действиями препарата
Страны Евросоюза массово останавливают использование препарата от коронавируса компании AstraZeneca. Причина такого решения – возможное образование тромбов после COVID-прививки.
Какие страны уже остановили иммунизацию?
- Австрия
- Дания
- Норвегия
- Исландия
- Испания
- Румыния
- Таиланд
- Болгария
- Эстония
- Литва
- Люксенбург
- Кипр
- Латвия
- Италия
Почему они отказываются от вакцины?
Первой об остановке вакцинации AstraZeneca заявила Австрии. Там после прививки скончалась 49-летняя женщина, у еще одной развилась тромбоэмболия легочной артерии.
Случай тромбоза также был зафиксирован в Нидерландах. А сегодня в Словакии скончалась 38-летняя учительница, которой накануне ввели препарат. По предварительным данным, причиной смерти стали отек мозга, тромбофилия и легочная эмболия.
При этом Европейское агентство лекарственных средств стало на защиту вакцины. Регулятор отметил, что подтверждения связи между появлением побочных эффектов и вакциной пока нет.
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А власти Канады заявили, что препарат британской разработки безопасен и эффективен, поэтому останавливать вакцинацию они не собираются.
По словам представителя Всемирной организации здоровья Тарика Яшаревича, до сегодняшнего дня не было выявлено ни одного случая смерти, вызванного вакцинами от COVID-19.
Стоит ли бояться британской разработки, которую также используют для вакцинации украинцев, – читайте в материале "Сегодня".
Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса
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