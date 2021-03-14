Пять стран призвали пересмотреть распределение вакцины от коронавируса внутри ЕС
Они отправили письмо главе Еврокомиссии и председателю Европейского совета
Латвия, Австрия, Словения, Чехия и Болгария призывают провести европейский саммит, чтобы обсудить распределение вакцины от коронавируса между государствами ЕС.
Об этом говорится в совместном письме этих государств, передает ЕRR.
"Мы призываем вас… как можно скорее провести обсуждение этого важного вопроса среди лидеров (европейских государств)", – говорится в письме, направленном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского совета Шарлю Мишелю.
Представители пяти стран подчеркивают, что поставки вакцины от коронавируса некоторыми фармацевтическими компаниями осуществляются не на справедливой основе.
"Если эта система сохранится, то она продолжит создавать и наращивать огромные диспропорции среди государств-членов к лету, в результате чего некоторые страны смогли бы достичь коллективного иммунитета за несколько недель, а другие сильно отстали бы", – отмечается в нем.
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Отметим, что в пятницу, 12 марта, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что некоторые страны ЕС могли тайно подписать контракты на дополнительные поставки вакцины. Он утверждает, что у него есть данные, которые подтверждают подозрения.
По его мнению, система поставок "не соответствует системе квот на душу населения". В качестве примера он привел Мальту, которая "до конца июня получит в три раза больше доз, чем Болгария… до конца июля".
Ранее мы сообщали, что Евросоюз будет выдавать паспорта вакцинации в случае прививки вакцинами, утвержденными регулятором ЕС.
Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса
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