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Пять стран призвали пересмотреть распределение вакцины от коронавируса внутри ЕС

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Они отправили письмо главе Еврокомиссии и председателю Европейского совета

Латвия, Австрия, Словения, Чехия и Болгария призывают провести европейский саммит, чтобы обсудить распределение вакцины от коронавируса между государствами ЕС.

Об этом говорится в совместном письме этих государств, передает ЕRR.

"Мы призываем вас… как можно скорее провести обсуждение этого важного вопроса среди лидеров (европейских государств)", – говорится в письме, направленном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского совета Шарлю Мишелю.

Представители пяти стран подчеркивают, что поставки вакцины от коронавируса некоторыми фармацевтическими компаниями осуществляются не на справедливой основе.

"Если эта система сохранится, то она продолжит создавать и наращивать огромные диспропорции среди государств-членов к лету, в результате чего некоторые страны смогли бы достичь коллективного иммунитета за несколько недель, а другие сильно отстали бы", – отмечается в нем.

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Отметим, что в пятницу, 12 марта, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что некоторые страны ЕС могли тайно подписать контракты на дополнительные поставки вакцины. Он утверждает, что у него есть данные, которые подтверждают подозрения.

По его мнению, система поставок "не соответствует системе квот на душу населения". В качестве примера он привел Мальту, которая "до конца июня получит в три раза больше доз, чем Болгария… до конца июля".

Ранее мы сообщали, что Евросоюз будет выдавать паспорта вакцинации в случае прививки вакцинами, утвержденными регулятором ЕС.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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