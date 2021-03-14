Новый всплеск заражений коронавирусом будет осенью – британские эксперты

Ситуация будет развиваться везде по-разному, исходя из того, у скольких людей к тому времени будут антитела

Осенью ожидается новый всплеск заражений COVID-19. Вакцинация не избавит сразу и навсегда от циркуляции коронавируса.

Об этом заявил глава Национального офиса статистики Великобритании Ян Даймонд, передает The Telegraph.

"Мы должны признать, что вирус никуда не исчезнет. Не сомневаюсь, что осенью будет новая волна заражений", – сказал Даймонд.

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По его словам, ситуация будет развиваться везде по-разному, исходя из того, у скольких людей к тому времени будут антитела к вирусу.

Напомним, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 120 млн. Выздоровели более 96 млн человек. Умерли более 2,6 млн человек.

Ранее сообщалось, что КНР вводит визовые послабления для тех, кто привился китайской COVID-вакциной.

По материалам: Сегодня