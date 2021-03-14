В мире

Дом экс-разведчика Скрипаля в Британии выставят на продажу

Photo of Admin Admin Send an email 18 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Согласно условиям продажи, дом можно будет использовать только как жилую недвижимость

В Великобритании дом бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, который вместе с дочерью был отравлен веществом “Новичок” в марте 2018 года, выставят на продажу.

Такое решение принял муниципальный совет Уилтшира – графства, к которому относится Солсбери – город, в котором находится дом, сообщает BBC.

Перед продажей дом будет перестроен и отремонтирован.

Читайте также:
Сергей и Юлия Скрипаль переехали в другую страну и будут жить под новыми именами – СМИ

Согласно условиям продажи, дом можно будет использовать только как жилую недвижимость, а не как офис, паб или магазин. Помещение нельзя будет сдавать в субаренду, также никто не должен наживаться на истории отравления разведчика и его дочери.

“Будет хорошо, если этот дом снова станет домом”, – сказал глава совета Филип Уайтхед.

В тренде
Мариуполь и Одесса “хотят в Россию”. Муж пропагандистки Скабеевой сделал скандальное заявление

Напомним, что в отравлении бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии британские правоохранители подозревают россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

Кроме того, ранее британский премьер Тереза Мэй (тепер уже экс) прямо заявляла о том, что именно президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление Скрипалей, ведь именно "его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ через свое Министерство обороны".

После этого Россия открестилась от какой-либо связи с предполагаемыми отравителями. МИД страны обвинив Лондон в "информационных манипуляциях".

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 18 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Экстремальных дождей в Великобритании скоро станет в 10 раз больше – исследование

45 минут ago

Клуб НБА обменял украинского баскетболиста в БК “Оклахома”

1 час ago

В конце марта к Земле приблизится 600-метровый астероид

2 часа ago

Съезд партии «Слуга народа» изменил устав политсилы

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button