Дом экс-разведчика Скрипаля в Британии выставят на продажу

Согласно условиям продажи, дом можно будет использовать только как жилую недвижимость

В Великобритании дом бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, который вместе с дочерью был отравлен веществом “Новичок” в марте 2018 года, выставят на продажу.

Такое решение принял муниципальный совет Уилтшира – графства, к которому относится Солсбери – город, в котором находится дом, сообщает BBC.

Перед продажей дом будет перестроен и отремонтирован.

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Согласно условиям продажи, дом можно будет использовать только как жилую недвижимость, а не как офис, паб или магазин. Помещение нельзя будет сдавать в субаренду, также никто не должен наживаться на истории отравления разведчика и его дочери.

“Будет хорошо, если этот дом снова станет домом”, – сказал глава совета Филип Уайтхед.

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Напомним, что в отравлении бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии британские правоохранители подозревают россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

Кроме того, ранее британский премьер Тереза Мэй (тепер уже экс) прямо заявляла о том, что именно президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление Скрипалей, ведь именно "его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ через свое Министерство обороны".

После этого Россия открестилась от какой-либо связи с предполагаемыми отравителями. МИД страны обвинив Лондон в "информационных манипуляциях".

По материалам: Сегодня