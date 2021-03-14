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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 120 млн

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Украина на 17 месте в мировом списке

Количество случаев заражения коронавирусом в мире по сотоянию на 14 марта достигло 120 040 943, при этом зафиксировано 2 659 102 летальных случая.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

На данный момент выздоровели уже 96 578 602 человека.

Лидерами по инфицированию COVID-19 остаются Соединенные Штаты (30 043 662), Бразилия (11 439 250) и Индия (11 358 644), на четвертом месте – Россия с 4 380 525 заразившихся.

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Украина в мировом списке заражений коронавируусом на 17 месте с 1 451 744 случаев.

Напомним, по состоянию на 13 марта в Украине от коронавируса умерли 28 158 человек, вылечить удалось 1 219 773 инфицированных.

Мы также сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов назвал условие для введения в Украине нового локдауна.

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