В Словакии умерла 38-летняя женщина после вакцинации AstraZeneca

Накануне многие страны приостановили иммунизацию британской разработкой

Женщина из Словакии умерла вскоре после того, как ей сделали прививку от коронавируса препаратом компании AstraZeneca.

Об этом сообщает RTVS.

После введения вакцины у 38-летней учительницы появились сильные побочные эффекты – высокая температура, озноб, а также головные боли.

Отец погибшей рассказал, что прививку его дочь сделала 13 февраля, 27-го числа ее не стало. По предварительным данным, причиной смерти стали отек мозга, тромбофилия и легочная эмболия.

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В то же время, отмечается, связь между летальным исходом и препаратом AstraZeneca пока не установлена.

Напомним, страны Евросоюза массово останавливают использование препарата от коронавируса компании AstraZeneca. Отказались от вакцинации уже в Дании, Норвегии, Италии, Исландии, Болгарии, Румынии и Таиланде. Стоит ли бояться британской разработки – читайте в нашем материале.

Кроме того, журналисты "Сегодня" проверили, успеет ли Минздрав Украины использовать всю закупленную вакцину от коронавируса до того, как у препарата истечет срок годности.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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